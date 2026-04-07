Gabriel Bodescu și Mihai Stoichiță i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Vizibil afectați, au aprins o candelă în fața Spitalului Universitar

De: Irina Vlad 07/04/2026 | 22:51
Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct FRF și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Comisiei Tehnice, au ajuns la Spitalul Universitar din București/ sursă foto: CANCAN.RO
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct FRF și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Comisiei Tehnice, au ajuns la Spitalul Universitar din București, unde au aprins o candelă și au rămas câteva momente în liniște, vizibil marcați de cele întâmplate. 

Mircea Lucescu s-a stins din viață în seara zilei de marți, 7 aprilie, în secția ATI a Spitalului Universitar din București. „Il Luce” era internat de pe data de 29 martie, când a ajuns de urgență după ce a leșinat în baza sportivă din Snagov.

Starea lui de sănătate s-a agravat vineri, 3 aprilie, chiar în ziua în care ar fi trebuit să fie externat. A suferit un infarct, apoi a rămas spitalizat la secția de cardiologie, la ATI. Moartea sa marchează unei cariere impresionante și lasă în urmă un gol imens în sportul românesc și internațional.

Gabriel Bodescu și Mihai Stoichiță, ultim omagiu pentru Mircea Lucescu

La nici două ore de când reprezentanții spitalului au anunțat decesul lui Mircea Lucescu, unitatea medicală a devenit un altar. Sute de oameni au venit să se roage pentru odihna lui  veșnică să-i aducă un ultim omagiu. Printre aceștia se numără și Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct FRF și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Comisiei Tehnice. Vizibil afectați, cei doi au aprins o caldelă în fața spitalului și au păstrat un moment de reculegere în semn de respect.

De altfel, Mihai Stoichiță l-a vizitat pe Mircea Lucescu în urmă cu două zile. Vizibil afectat de starea de sănătate a prietenului său, acesta a sperat până în ultima clipă că „Il Luce” își va reveni.

„Nu pot să vă dau vești pentru că nu am discutat cu nimeni. Doar am stat cu el, vreo 5 minute acolo. Nu răspunde la nimic… Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu. Nu am reușit să vorbesc cu el, nu poate să vorbească. (n.r. este în comă indusă?) Este într-o stare indusă, nu știu cum să-i spun că nu mă pricep, probabil să-l ajute. M-a ajutat un domn de la reanimare, de la ATI.

Am stat și m-am uitat la el, nimic altceva. Să dea Dumnezeu să aibă zile. Acolo nu mai era nimeni, poate erau prin spital (membri ai familiei). Când un om pățește așa ceva, te doare, dar mai ales când ai relație de prietenie cu acel om. Mi-a fost adversar și prieten în același timp”, a declarat Mihai Stoichiță.

Tags:

Recomandarea video

Știri
Știri
Mediafax
Gandul.ro
Prosport.ro
Adevarul
Digi24
Mediafax
Parteneri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Prosport.ro
Ciao.ro
Click.ro
Digi 24
Digi24
Promotor.ro
Râzi cu lacrimi
go4it.ro
Descopera.ro
Go4Games
Gandul.ro
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vezi toate știrile