A murit Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pe marile stadioane ale lumii Drum lin, Il Luce! Fotbalul românesc pierde un simbol uriaș.

S-a stins o voce calmă, dar fermă, o minte limpede, calculată, care a modelat generații întregi de fotbaliști. S-a uitat în ochii a sute de tineri și le-a dăruit speranță și curaj să iasă pe teren. Din zilele în care îmbrăca tricoul echipei naționale, până la anii în care a cucerit vestiarele marilor cluburi din lume, „Il Luce” a fost mereu același: puternic, calculat și profund devotat fotbalului. A fost un adevărat patriot, care a încercat să dea totul pe teren pentru România.

Omagiu pentru Mircea Lucescu, generații la rând plâng astăzi

De la începuturile sale ca jucător, Mircea Lucescu a purtat cu mândrie tricoul lui Dinamo București și al echipei Naționale, până la cariera impresionantă de antrenor, drumul său a fost o aventură, construită din curaj, răbdare și o pasiune care nu s-a stins niciodată. Fostul dinamovist cară cu el un imens bagaj: șase tricouri de campion și două de câștigător al Cupei României.

Dar adevărata lui moștenire s-a clădit pe banca tehnică. A antrenat în România, în Italia, în Turcia și în Ucraina, lăsând în urmă nu doar rezultate, ci identitate. La Șahtior Donețk, a transformat o echipă într-o forță europeană. A creat un stil, a construit o filozofie și a demonstrat că fotbalul poate fi artă atunci când este condus de o minte clară si un o inimă care bate pentru sportul acesta si pentru tinerele generații.

Cariera lui „Il Luce”, o moștenire ce va dăinui

Mircea Lucescu s-a născut la București, pe 29 iulie 1945, dintr-o familie destul de modestă. Copil fiind, împreună cu cei trei frați ai săi, și-a arătat marea plăcere de a juca fotbal. Mingea obosea, el niciodată!

La 12 ani, la o preselecție organizată de CCA, copilul Mircea nu a avut șansa de a fi selectat. Dar nu a renunțat la visul de a ajunge fotbalist și, la Scoala Sportivă nr. 2, a găsit pentru prima dată fericirea fotbalului organizat. Își arată aici talentul si a fost văzut de către Traian Tomescu, antrenorul lui Dinamo, care spre finalul sezonului 1963/’64 îl îmbracă în echipamentul alb-roşu.

La turneul final din Mexic ’70, alături de mentorul său, antrenorul naționalei, Angelo Niculescu, căpitan fiind, Lucescu conduce echipa din teren în cele trei meciuri din „Grupa morții”. România pierde la limită partidele cu Anglia și Brazilia, dar câștigă împotriva Cehoslovaciei, o victorie insuficientă pentru a merge mai departe.

Pentru mulți, el nu a fost doar un tehnician, ci un profesor. Nu a format doar jucători, ci caractere. A știut să ridice oameni atunci când erau la pământ și să transforme speranța în performanță. Stadioanele pe care le-a umplut, trofeele pe care le-a ridicat și serile europene pe care le-a luminat nu sunt doar amintiri, sunt pagini de istorie ce vor dăinui vesnic. Dar dincolo de toate acestea, rămâne omul care a riscat si a dat totul pentru România.

După meciul cu Turcia, Mircea Lucescu a ajuns la spital

Așa cum spuneam, Mircea Lucescu a dat tot ce avea mai de preț pentru țara noastră și le-a fost alături tricolorilor pe un drum anevoios, un drum care, în cele din urmă, l-a adus pe patul de spital, acolo unde a pierdut propriul meci: cel cu viața.

După barajul cu Turcia, în care România a pierdut 1‑0, Lucescu s‑a simțit rău în cantonament și a fost dus de urgență la Spitalul Universitar de Urgență din București la 29 martie 2026. Atunci, medicii i‑au făcut analize, iar atunci s‑a constatat că ritmul cardiac este grav afectat, motiv pentru care i‑a fost montat un defibrilator și a primit tratament cardiologic.

În dimineața zilei de 3 aprilie 2026, pe când urma să fie externat, el a suferit un infarct miocardic acut. Medicii au intervenit imediat, fiind preluat în regim de urgență și stabilizat prin tratamente conforme protocoalelor medicale. După infarct, starea sa a fost considerată inițial stabilă și sub supraveghere cardiologică atentă. În ultimele zile, însă, starea lui de sănătate s‑a înrăutățit: ritmul cardiac a devenit instabil și aritmiile nu au mai răspuns la tratament, motiv pentru care a fost mutat în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a spitalului, iar de acolo, Mircea Lucescu a devenit o legendă a fotbalului românesc.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, a fost declarat decesul domnului Mircea Lucescu. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească”, se arată în comunicatul transmis de Spitalul Universitar București.

