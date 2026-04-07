Acasă » Știri » A murit Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pe marile stadioane ale lumii Drum lin, Il Luce! Fotbalul românesc pierde un simbol uriaș.

A murit Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pe marile stadioane ale lumii Drum lin, Il Luce! Fotbalul românesc pierde un simbol uriaș.

De: Luciana Popescu 07/04/2026 | 20:54
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
12 poze
Vezi galeria foto

Astăzi, fotbalul românesc și cel internațional este mai sărac fără unul dintre cei mai mari oameni ai săi. Mircea Lucescu nu a fost doar antrenor sau fotbalist. A fost o lecție vie despre pasiune, disciplină și dragoste pentru joc. Gigantul sportului românesc s-a retras pe banca de rezervă la 80 de ani și acum este pentru totdeauna. Cei care l-au cunoscut și l-au iubit sau admirat pe Mircea Lucescu trăiesc o adevărată durere, pentru că, pe lângă o legendă a sportului românesc, astăzi cineva și-a pierdut tatăl, bunicul, soțul. CANCAN.RO transmite condoleanțe familiei și toate gândurile bune. Drum lin, Il Luce!

S-a stins o voce calmă, dar fermă, o minte limpede, calculată, care a modelat generații întregi de fotbaliști. S-a uitat în ochii a sute de tineri și le-a dăruit speranță și curaj să iasă pe teren. Din zilele în care îmbrăca tricoul echipei naționale, până la anii în care a cucerit vestiarele marilor cluburi din lume, „Il Luce” a fost mereu același: puternic, calculat și profund devotat fotbalului. A fost un adevărat patriot, care a încercat să dea totul pe teren pentru România.

Mircea Lucescu a pierdut lupta cu viața- sursa- social media

Omagiu pentru Mircea Lucescu, generații la rând plâng astăzi

De la începuturile sale ca jucător, Mircea Lucescu a purtat cu mândrie tricoul lui Dinamo București și al echipei Naționale, până la cariera impresionantă de antrenor, drumul său a fost o aventură, construită din curaj, răbdare și o pasiune care nu s-a stins niciodată. Fostul dinamovist cară cu el un imens bagaj: șase tricouri de campion și două de câștigător al Cupei României.

Dar adevărata lui moștenire s-a clădit pe banca tehnică. A antrenat în România, în Italia, în Turcia și în Ucraina, lăsând în urmă nu doar rezultate, ci identitate. La Șahtior Donețk, a transformat o echipă într-o forță europeană. A creat un stil, a construit o filozofie și a demonstrat că fotbalul poate fi artă atunci când este condus de o minte clară si un o inimă care bate pentru sportul acesta si pentru tinerele generații.

Cariera lui „Il Luce”, o moștenire ce va dăinui

Mircea Lucescu s-a născut la București, pe 29 iulie 1945, dintr-o familie destul de modestă. Copil fiind, împreună cu cei trei frați ai săi, și-a arătat marea plăcere de a juca fotbal. Mingea obosea, el niciodată!

Mircea Lucescu și-a dedicat toată viața fotbalului- sursa- social media

La 12 ani, la o preselecție organizată de CCA, copilul Mircea nu a avut șansa de a fi selectat. Dar nu a renunțat la visul de a ajunge fotbalist și, la Scoala Sportivă nr. 2, a găsit pentru prima dată fericirea fotbalului organizat. Își arată aici talentul si a fost văzut de către Traian Tomescu, antrenorul lui Dinamo, care spre finalul sezonului 1963/’64 îl îmbracă în echipamentul alb-roşu.

La turneul final din Mexic ’70, alături de mentorul său, antrenorul naționalei, Angelo Niculescu, căpitan fiind, Lucescu conduce echipa din teren în cele trei meciuri din „Grupa morții”. România pierde la limită partidele cu Anglia și Brazilia, dar câștigă împotriva Cehoslovaciei, o victorie insuficientă pentru a merge mai departe.

Pentru mulți, el nu a fost doar un tehnician, ci un profesor. Nu a format doar jucători, ci caractere. A știut să ridice oameni atunci când erau la pământ și să transforme speranța în performanță. Stadioanele pe care le-a umplut, trofeele pe care le-a ridicat și serile europene pe care le-a luminat nu sunt doar amintiri, sunt pagini de istorie ce vor dăinui vesnic. Dar dincolo de toate acestea, rămâne omul care a riscat si a dat totul pentru România.

După meciul cu Turcia, Mircea Lucescu a ajuns la spital

Așa cum spuneam, Mircea Lucescu a dat tot ce avea mai de preț pentru țara noastră și le-a fost alături tricolorilor pe un drum anevoios, un drum care, în cele din urmă, l-a adus pe patul de spital, acolo unde a pierdut propriul meci: cel cu viața.

După barajul cu Turcia, în care România a pierdut 1‑0, Lucescu s‑a simțit rău în cantonament și a fost dus de urgență la Spitalul Universitar de Urgență din București la 29 martie 2026.  Atunci, medicii i‑au făcut analize, iar atunci s‑a constatat că ritmul cardiac este grav afectat, motiv pentru care i‑a fost montat un defibrilator și a primit tratament cardiologic.

În dimineața zilei de 3 aprilie 2026, pe când urma să fie externat, el a suferit un infarct miocardic acut. Medicii au intervenit imediat, fiind preluat în regim de urgență și stabilizat prin tratamente conforme protocoalelor medicale. După infarct, starea sa a fost considerată inițial stabilă și sub supraveghere cardiologică atentă.  În ultimele zile, însă, starea lui de sănătate s‑a înrăutățit: ritmul cardiac a devenit instabil și aritmiile nu au mai răspuns la tratament, motiv pentru care a fost mutat în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a spitalului, iar de acolo, Mircea Lucescu a devenit o legendă a fotbalului românesc.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, a fost declarat decesul domnului Mircea Lucescu. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984.

Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească”, se arată în comunicatul transmis de Spitalul Universitar București.

CITEȘTE ȘI: Ministrul Sănătății, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: ”Mi-e greu să speculez”

Dumitru Dragomir, acuzaţii grave la adresa FRF. Cum îi învinuiește, după ce Mircea Lucescu a ajuns în stare gravă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ultimele declarații ale lui Mircea Lucescu, înainte să moară: „Sper să se descurce băieții și fără mine"
Ultimele declarații ale lui Mircea Lucescu, înainte să moară: „Sper să se descurce băieții și fără mine"
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în scandalul pozelor trucate de la prezidențialele din 2025
Mediafax
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în...
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un an plin de belșug și noroc
Gandul.ro
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața...
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț de pâine împărțit la cinci, la recunoaștere internațională
Adevarul
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț...
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate...
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe...
Parteneri
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce au transmis medicii de la Spitalul Universitar
Click.ro
Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce au transmis medicii de...
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Digi 24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un...
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
Digi24
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Promotor.ro
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Un radar românesc detectează în Ucraina drone cât un telefon de la 2 km
go4it.ro
Un radar românesc detectează în Ucraina drone cât un telefon de la 2 km
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un an plin de belșug și noroc
Gandul.ro
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ultimele declarații ale lui Mircea Lucescu, înainte să moară: „Sper să se descurce băieții și ...
Ultimele declarații ale lui Mircea Lucescu, înainte să moară: „Sper să se descurce băieții și fără mine”
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli. Cei doi au fost împreună aproape 60 de ani
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli. Cei doi au fost împreună aproape 60 de ani
Iubitul Andreei Sîrbu rupe tăcerea după moartea fulgerătoare a asistentei ATI: ”A avut și niște ...
Iubitul Andreei Sîrbu rupe tăcerea după moartea fulgerătoare a asistentei ATI: ”A avut și niște datorii”
Marian Piciu a scăpat de condamnarea de 20 de ani și 9 luni de închisoare. Răsturnare de situație ...
Marian Piciu a scăpat de condamnarea de 20 de ani și 9 luni de închisoare. Răsturnare de situație în cazul luptătorului de la RXF acuzat de fapte grave
Cât a ajuns să coste 1kg de carne de miel în supermarketurile din România, cu 5 zile înainte de ...
Cât a ajuns să coste 1kg de carne de miel în supermarketurile din România, cu 5 zile înainte de Paște
Vezi toate știrile