Ministrul Sănătății, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: ”Mi-e greu să speculez”

Alexandru Rogobete a oferit noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, care s-a agravat în ultimele ore, acesta fiind internat în continuare la Terapie Intensivă, în cadrul Spitalul Universitar de Urgență București. Deși medicii au reușit să îl stabilizeze, evoluția recentă este una îngrijorătoare.

Mircea Lucescu a fost internat în spital de pe 29 martie, de când i s-a făcut rău. În ziua în care trebuia să fie externat, vineri, pe 3 aprilie, a suferit un infarct miocardic și a ajuns la secția de Terapie Intensivă, iar medicii îl țin sub observație.

Potrivit informațiilor oferite de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, starea antrenorului este critică, iar în ultimele 24-48 de ore s-a înregistrat o degradare semnificativă din punct de vedere medical. Oficialul a subliniat că pacientul este atent monitorizat la ATI, însă în acest moment este dificil de estimat un prognostic clar.

„Din păcate, este în stare critică. Informațiile pe care le am și pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical. Este îngrijit la terapie intensivă. Mi-e greu să mă pronunț sau să speculez cu privire la prognosticul medical.”, a spus Alexandru Rogobete.

Ce au transmis reprezentanții Spitalului Universitar

Și reprezentanții spitalului au transmis că situația s-a complicat în cursul weekendului. După ce inițial aritmiile cardiace au fost ținute sub control de medicii cardiologi, în timpul nopții acestea au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament, ceea ce a impus transferul de urgență în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, cadrele medicale continuă să îl monitorizeze atent, iar evoluția rămâne incertă. Reprezentanții unității medicale au precizat că vor oferi noi informații doar dacă situația o va impune, făcând totodată apel la respectarea intimității pacientului în aceste momente dificile.

„Facem următoarele precizări de interes, ca urmare a atenției publice manifestate:

Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție! Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB”, au anunțat reprezentanții SUUB.

