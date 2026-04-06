Neli nu a putut rezista în spital la Mircea Lucescu, după ce starea s-a agravat. A ieșit plângând și-a rostit doar 2 cuvinte

Situația lui Mircea Lucescu este una delicată, după ce antrenorul, ajuns la 80 de ani, se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Acesta este internat de aproximativ o săptămână la Terapie Intensivă, în cadrul Spitalul Universitar de Urgență București, după ce a suferit un episod cardiac sever, fiind resuscitat în cantonamentul echipei naționale. Familia i-a fost alături la spital, în timp ce soția sa, Neli Lucescu, este devastată de situația prin care trece antrenorul.

Medicii au reușit inițial să îi stabilizeze starea, însă evoluția nu a fost lipsită de complicații. În ultimele zile, au apărut din nou aritmii cardiace importante, unele dintre ele greu de controlat, motiv pentru care s-a impus transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă, unde este monitorizat permanent.

Familia a luat în calcul varianta unui transfer la o clinică din străinătate, mai exact în Viena, însă medicii au considerat că o astfel de deplasare ar fi prea riscantă în acest moment, din cauza instabilității ritmului cardiac. Astfel, s-a decis ca tratamentul să continue în România, sub supravegherea atentă a echipei medicale.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă. În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public daca situația va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea si demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”, a fost anunțul făcut duminică dimineață de reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB).

Cum a reacționat Neli, soția lui Mircea Lucescu

În aceste momente dificile, cei apropiați îi sunt alături. Mai mulți membri ai familiei au venit la spital pentru a-l vizita și a-i fi aproape, încercând să îi ofere sprijin moral. Printre ei s-a aflat și soția sa, Neli Lucescu, care a fost vizibil afectată de situație.

La plecarea din spital, aceasta nu și-a putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi. Copleșită de îngrijorare, a evitat dialogul cu presa, rostind doar câteva cuvinte scurte, „Gata, lasă-mă” în timp ce era ajutată să urce în mașină, semn al tensiunii și al suferinței prin care trece familia în aceste momente.

