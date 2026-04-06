Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu

De: David Ioan 06/04/2026 | 08:40
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
Foto: Inquam Photos/George Călin

Familia lui Mircea Lucescu a încercat să obțină transferul antrenorului către o clinică din Viena, după infarctul suferit și internarea acestuia în stare gravă la Spitalul Universitar București.

Pentru ca mutarea să fie posibilă, apropiații aveau nevoie de acordul conducerii Secției de Cardiologie, unde fostul selecționer se află sub supraveghere încă de la începutul săptămânii.

Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu

Conform ProSport, în ultimele ore, starea lui Mircea Lucescu s-a deteriorat, iar evaluările medicale au dus la respingerea categorică a transferului în străinătate. Echipa de specialiști a considerat că deplasarea ar reprezenta un risc major, pacientul neputând fi transportat în siguranță din cauza aritmiilor severe repetate.

Răzvan Lucescu a venit la Spitalul Universitar pentru a discuta personal cu medicii și cu conducerea unității, încercând să obțină acordul pentru transferul tatălui său. Chiar și în aceste condiții, decizia medicală a rămas neschimbată: starea pacientului este prea instabilă pentru un transport aerian, inclusiv în regim medicalizat.

Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu

Mircea Lucescu a ajuns la spital după ce s-a prăbușit în timpul unei întâlniri cu jucătorii echipei naționale la Mogoșoaia. A fost resuscitat la fața locului, apoi stabilizat temporar, însă evoluția ulterioară a fost nefavorabilă. Familia a căutat soluții în afara țării, însă medicii au transmis că orice deplasare ar pune în pericol viața pacientului.

Duminică dimineață, Spitalul Universitar a emis un comunicat oficial, explicând agravarea stării cardiace și motivele pentru care a fost necesară mutarea acestuia la Terapie Intensivă:

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din Secția de Cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă. În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB.”

