Mihai Stoichiță a spus în ce stare se află Mircea Lucescu: „E în stare indusă, conectat la aparate”

De: Alina Drăgan 05/04/2026 | 14:57
Situația pare că se complică din ce în ce mai mult pentru Mircea Lucescu. Duminică dimineața, 5 aprilie, medicii de la Spitalului Universitar de Urgență București au anunțat că starea antrenorului s-a înrăutățit și că acesta a fost mutat la Terapie Intensivă. Mihai Stoichiță l-a vizitat astăzi pe „Il Luce” în secția ATI și a făcut noi declarații despre starea acestuia.

Duminică dimineața, reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB) au transmis un nou comunicat: starea lui Mircea Lucescu (80 de ani), care a suferit vineri un infarct miocardic acut, s-a înrăutățit, iar acesta a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții.

„Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”, au transmis reprezentanții unității medicale.

Evoluția stării lui Mircea Lucescu este urmărită îndeaproape de lumea fotbalului și toți colegii de breaslă speră că acesta se va recupera, însă medicii rămân în continuare rezervați. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, s-a numărat printre cei care au reușit să îl vadă pe „Il Luce” în aceste momente grele.

Mihai Stoichiță l-a vizitat pe Mircea Lucescu în secția de ATI a Spitalului Universitar din București, iar la ieșire a făcut mai multe declarații despre starea acestuia. Se pare că fostul selecționer este „într-o stare indusă” și nu poate comunica în acest moment.

„Vești nu pot să vă dau, că nu am discutat cu nimeni, decât am stat cu el vreo cinci minute acolo. El care… nu răspunde la nimic. E normal, în starea în care e. Să sperăm că va fi bine. Să dea Dumnezeu!

Nu poate să vorbească. E în stare indusă, probabil, ca să ajute…Nu știu cum să-i spun, că nu mă pricep. M-a introdus un domn de acolo de la Reanimare, de la Terapie Intensivă. Am stat și m-am uitat la el și atât, atât, nimic altceva. Nu pot să spun nimic, nu pot să dau nicio declarație pentru că aș spune prostii, probabil. Din păcate… Să dea Dumnezeu să aibă zile, asta e important. Altceva, nimic.

Oricine ar fi fost, te doare când un om pățește așa ceva. Dar mai ales când ai avut relații cu el și de prietenie… îți dai seama. Ne-am fost și adversari și prieteni în același timp, întotdeauna. Eu nu pot să fiu nici optimist, nici pesimist, pentru că nu sunt doctor. Nu i-am spus nimic. De ce să spun că am spus ceva? Doar l-am atins și atât.

N-am vorbit cu Răzvan Lucescu. Când am aflat și eu de starea asta, de la familie, toți ceilalți care au fost aici, am venit imediat ce am știut. Sigur că e conectat la aparate. Eu m-am uitat… Au o îngrijire extraordinară în spitalul ăsta, se vede că e… E cineva tot timpul care controlează ce apare acolo.

Nu am vorbit cu niciun medic. M-a dus un asistent, i-am zis… bine, m-au cunoscut, m-au îmbrăcat și m-au dus acolo, că trebuie să te îmbraci în echipament din acela antiseptic. Să dea Dumnezeu să-i fie bine, să trăiască și să fie în continuare lângă noi, dar…”, a declarat Mihai Stoichiță, la ieșirea din spital.

 

