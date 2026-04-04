Gest neașteptat după infarct. Mircea Lucescu și-a sunat fiul cu o cerere specială

De: Andreea Stăncescu 04/04/2026 | 22:18
Gest neașteptat după infarct. Mircea Lucescu și-a sunat fiul cu o cerere specială
Recent, Mircea Lucescu a făcut câteva declarații care au atras atenția publicului, iar printre ele se află și faptul că și-a sunat fiul pentru a-i face o cerere specială. Fostul selecțioer a trecut recent printr-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere medical. Vineri, 3 aprilie, chiar în ziua în care urma să fie externat din spital, fostul selecționer al României a suferit un infarct, ceea ce a schimbat complet evoluția situației sale.

Medicii au intervenit rapid și au reușit să-i stabilizeze starea, însă momentele care au urmat au rămas critice și au necesitat monitorizare atentă. Cadrele medicale de la Spitalul Universitar de Urgență București au transmis că evoluția lui este, în prezent, una favorabilă, ținând cont de gravitatea episodului cardiac.

După infarct, acesta a fost transferat într-o secție specializată pentru pacienți cardiaci în stare critică, unde beneficiază de îngrijire permanentă și supraveghere strictă.

Ce i-a cerut Mircea Lucescu fiului său

Chiar și în aceste momente dificile, Mircea Lucescu a rămas conectat la ceea ce iubește cel mai mult: fotbalul și familia. La scurt timp după infarct, l-a sunat pe fiul său, Răzvan Lucescu, antrenorul formației PAOK. În cadrul conversației, „Il Luce” nu doar că i-a transmis că se simte mai bine, ci i-a făcut și o cerere neașteptată: i-a solicitat două bilete la finala Cupei Greciei, dorind să fie prezent în tribune pentru a-și susține echipa și fiul.

Partida, programată pe 25 aprilie, va pune față în față echipa antrenată de Răzvan Lucescu și formația OFI Creta. Dorința lui „Il Luce” de a participa la acest meci arată nu doar pasiunea sa neclintită pentru fotbal, ci și determinarea de a reveni cât mai curând la o viață normală.

