Șoferul care a lovit mortal un polițist conduce în continuare. Imaginile care au stârnit indignare

Un polițist în vârstă de doar 22 de ani a murit într-un accident dramatic petrecut în apropiere de Veszprém, în Ungaria, după ce a fost lovit de o mașină în timp ce se afla în misiune. Deși tragedia a avut loc în urmă cu două luni, șoferul considerat responsabil continuă să conducă, iar familia tânărului cere acum schimbări urgente în legislație și o anchetă mai rapidă.

Zalavári Bálint Zsolt intervenea alături de un coleg pentru a îndepărta de pe șosea o căprioară moartă, atunci când autoturismul i-a lovit în plin. Colegul său a supraviețuit, însă Bálint a fost transportat în stare gravă la spital. Medicii au încercat să îl salveze, însă a doua zi familia a primit vestea că tânărul se afla în moarte cerebrală.

Șoferul nu a fost pus sub acuzare

Polițistul urma să împlinească 23 de ani și își construia deja viitorul alături de iubita sa, cu care locuia de doi ani. Încă din copilărie își dorise să poarte uniforma de polițist, iar după terminarea cursurilor de pregătire a fost angajat la Poliția din Veszprém. Moartea sa a provocat un val de emoție în comunitate, iar autoritățile l-au declarat erou și l-au avansat post-mortem la gradul de sergent-major.

Familia este devastată și nu înțelege cum șoferul nu a observat cei doi polițiști aflați pe un tronson de drum perfect vizibil. În mașină se aflau cinci persoane, iar rudele spun că toate protocoalele de siguranță au fost respectate de agenți în timpul intervenției.

„A găsit fericirea atât în viața personală, cât și în muncă, dar acest accident fără sens a distrus totul. Era un tronson de drum complet vizibil, iar în mașina șoferului vinovat se aflau cinci persoane. Este de neînțeles cum niciunul dintre ei nu i-a văzut pe fiul meu și pe colegul său, care au respectat toate protocoalele profesionale”, a declarat tatăl tânărului.

Ancheta este încă în desfășurare, însă până acum șoferul nu a fost pus sub acuzare și nici nu i-a fost suspendat permisul de conducere. Avocatul familiei solicită modificarea legii astfel încât, în cazurile de accidente mortale, permisul să fie retras imediat până la finalizarea investigației.

CITEȘTE ȘI: Accident de tren mortal în Voluntari! Doi soți și-au pierdut viața din cauza neatenției

Medic cercetat pentru ucidere din culpă după un accident mortal în Botoșani