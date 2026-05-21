Acasă » Știri » Șoferul care a lovit mortal un polițist conduce în continuare. Imaginile care au stârnit indignare

Șoferul care a lovit mortal un polițist conduce în continuare. Imaginile care au stârnit indignare

De: Andreea Stăncescu 21/05/2026 | 11:55
Șoferul care a lovit mortal un polițist conduce în continuare. Imaginile care au stârnit indignare
Șoferul care l-a ucis pe polițist nu a fost arestat
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un polițist în vârstă de doar 22 de ani a murit într-un accident dramatic petrecut în apropiere de Veszprém, în Ungaria, după ce a fost lovit de o mașină în timp ce se afla în misiune. Deși tragedia a avut loc în urmă cu două luni, șoferul considerat responsabil continuă să conducă, iar familia tânărului cere acum schimbări urgente în legislație și o anchetă mai rapidă.

Zalavári Bálint Zsolt intervenea alături de un coleg pentru a îndepărta de pe șosea o căprioară moartă, atunci când autoturismul i-a lovit în plin. Colegul său a supraviețuit, însă Bálint a fost transportat în stare gravă la spital. Medicii au încercat să îl salveze, însă a doua zi familia a primit vestea că tânărul se afla în moarte cerebrală.

Sursa foto: Pixabay
Sursa foto: Pixabay

Șoferul nu a fost pus sub acuzare

Polițistul urma să împlinească 23 de ani și își construia deja viitorul alături de iubita sa, cu care locuia de doi ani. Încă din copilărie își dorise să poarte uniforma de polițist, iar după terminarea cursurilor de pregătire a fost angajat la Poliția din Veszprém. Moartea sa a provocat un val de emoție în comunitate, iar autoritățile l-au declarat erou și l-au avansat post-mortem la gradul de sergent-major.

Familia este devastată și nu înțelege cum șoferul nu a observat cei doi polițiști aflați pe un tronson de drum perfect vizibil. În mașină se aflau cinci persoane, iar rudele spun că toate protocoalele de siguranță au fost respectate de agenți în timpul intervenției.

„A găsit fericirea atât în viața personală, cât și în muncă, dar acest accident fără sens a distrus totul. Era un tronson de drum complet vizibil, iar în mașina șoferului vinovat se aflau cinci persoane. Este de neînțeles cum niciunul dintre ei nu i-a văzut pe fiul meu și pe colegul său, care au respectat toate protocoalele profesionale”, a declarat tatăl tânărului.

Ancheta este încă în desfășurare, însă până acum șoferul nu a fost pus sub acuzare și nici nu i-a fost suspendat permisul de conducere. Avocatul familiei solicită modificarea legii astfel încât, în cazurile de accidente mortale, permisul să fie retras imediat până la finalizarea investigației.

CITEȘTE ȘI: Accident de tren mortal în Voluntari! Doi soți și-au pierdut viața din cauza neatenției

Medic cercetat pentru ucidere din culpă după un accident mortal în Botoșani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Se mărește familia? Flavia Mihășan, detaliul care a ridicat semne de întrebare
Știri
Se mărește familia? Flavia Mihășan, detaliul care a ridicat semne de întrebare
Tragedie la o școală din Bacău. Un copil de 13 ani a murit după ce i s-a făcut rău în pauză
Știri
Tragedie la o școală din Bacău. Un copil de 13 ani a murit după ce i s-a făcut…
Bonul din 2007, greu de imaginat azi! Ce cumpărai cu 18,54 lei și cât ar costa acum același coș
Mediafax
Bonul din 2007, greu de imaginat azi! Ce cumpărai cu 18,54 lei și...
Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Ploi, fulgere și rafale puternice de vânt în mai multe regiuni. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Gandul.ro
Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Ploi, fulgere și rafale puternice de...
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o...
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu job și cei fără, ci între cei care știu sau nu să lucreze cu AI
Adevarul
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu...
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de la Kremlin
Digi24
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a...
Descinderi de amploare în București! Doi interlopi săltați într-un dosar de camătă. Legături cu Clanul Ștoacă
Mediafax
Descinderi de amploare în București! Doi interlopi săltați într-un dosar de camătă. Legături...
Parteneri
Cum arată Delia în costum de baie la 44 de ani. Imaginile care au încins internetul
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Delia în costum de baie la 44 de ani. Imaginile care au încins...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei soții
Click.ro
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei...
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
Digi 24
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
Ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu vine gratuit: Condițiile puse de Bruxelles pentru eliberarea primei tranșe
Digi24
Ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu vine gratuit: Condițiile puse de...
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din...
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
go4it.ro
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Ploi, fulgere și rafale puternice de vânt în mai multe regiuni. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Gandul.ro
Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Ploi, fulgere și rafale puternice de vânt în...
ULTIMA ORĂ
Se mărește familia? Flavia Mihășan, detaliul care a ridicat semne de întrebare
Se mărește familia? Flavia Mihășan, detaliul care a ridicat semne de întrebare
Tragedie la o școală din Bacău. Un copil de 13 ani a murit după ce i s-a făcut rău în pauză
Tragedie la o școală din Bacău. Un copil de 13 ani a murit după ce i s-a făcut rău în pauză
Transformare totală pentru Andreea Bănică. Imaginea cu artista brunetă a atras toate privirile
Transformare totală pentru Andreea Bănică. Imaginea cu artista brunetă a atras toate privirile
Roxana Nemeș nu se uită la bani. Și-a dus gemenii într-o vacanță de lux
Roxana Nemeș nu se uită la bani. Și-a dus gemenii într-o vacanță de lux
Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist
Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist
Rareș Vintileanu a rupt tăcerea după Chefi la cuțite. Ce a spus despre eliminarea dureroasă
Rareș Vintileanu a rupt tăcerea după Chefi la cuțite. Ce a spus despre eliminarea dureroasă
Vezi toate știrile