Roxana Nemeș nu se uită la bani. Și-a dus gemenii într-o vacanță de lux

Cântăreața Roxana Nemeș (37 de ani) și soțul ei, Călin Hagima( 48 de ani) trăiesc pe picior mare după ce au devenit părinți! Vedeta și-a făcut bagajele, și-a luat gemenii și a fugit direct într-o vacanță de lux, într-un resort exclusivist din Antalya, unde prețurile nu sunt deloc pentru orice buzunar.

Artista se află într-un hotel de cinci stele din Turcia, iar imaginile postate pe rețelele de socializare arată un adevărat paradis. Aici se găsesc piscine uriașe, peisaje spectaculoase și servicii de lux.

Roxana Nemeș și-a dus gemenii într-o vacanță de lux

Și, evident, distracția costă! Pentru doar patru nopți de cazare, familia ar fi scos din buzunar aproximativ 5.000 de euro, în regim Ultra All Inclusive. Un tarif care depășește cu mult media vacanțelor obișnuite din Antalya.

Vedeta a recunoscut că această vacanță este complet diferită față de cele pe care le avea înainte să devină mamă. Dacă altădată pleca la drum cu bagaje pline ținute sexy, acum totul se învârte în jurul celor mici. Roxana Nemeș a povestit că a băgat în bagaj multe lucruri necesare bebelușilor pentru a nu întâmpina probleme în escapada lor din Turcia.

”Vacanțele cu bebeii vin cu mult bagaj… dar și cu multe momente frumoase 🤍Astea sunt câteva dintre lucrurile care ne-au făcut vacanța mai ușoară”, a declarat Roxana Nemeș, pe Instagram.

Pe lângă imaginile din resortul de lux, fanii au observat imediat și transformarea spectaculoasă a artistei . Roxana Nemeș a reușit să slăbească nu mai puțin de 23 de kilograme după sarcină și arată din nou ca în perioada ei de maximă formă.

Cum a scăpat de kilogramele în plus

Artista a spus că o mare parte din kilograme au dispărut natural în primele luni după naștere, iar apoi a revenit la stilul ei alimentar obișnuit. Cântăreața a declarat că în timpul sarcinii a reținut foarte multă apă în corp, dar că situația s-a rezolvat rapid.

”Foarte multă apă pe care o ții și o dai încet, în primele luni. Mai ales după ce îți vine menstruația, te dezumfli imediat. Am scăpat și de încă vreo 7 kg cu care rămăsesem, pentru că am revenit la alimentația mea de dinainte de sarcină. Mănânc de toate, dar puțin. Fără lactoză și fără alergenii care mă pot afecta. Chiar dacă nu mai am probleme de când am fost gravidă, această dietă mă ajută să mă mențin și mă face să mă simt mai bine”, a declarat Roxana Nemeș.

