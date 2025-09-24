Primele imagini cu gemenii Roxanei Nemeș! Așa arată o proaspătă mămică împlinită x 2

Roxana Nemeș trăiește cele mai frumoase momente din viața ei. CANCAN.RO v-a dezvăluit faptul că blondina a născut gemeni, fată și băiat, pe data de 22 septembrie. La două zile de la cea mai frumoasă zi din viața ei, vedeta a decis să împărtășească și prima fotografie cu micuții.

Roxana Nemeș a trecut printr-o perioadă lungă de tratamente și nu și-a pierdut speranța nicio secundă. După cinci ani de rugăciuni și multă răbdare, vedeta a rămas însărcinată cu gemeni. Bucuria ei s-a dublat atunci când a aflat că va avea și fată și băiat.

Primele imagini cu gemenii Roxanei Nemeș

Foarte încântată de viitorul rol de mămică, Roxana le-a arătat fanilor tot parcursul sarcinii sale și a împărtășit chiar și fotografii cu camera micuților.

Ieri, contactată de CANCAN.RO, vedeta a dezvăluit marele secret și a oferit prima reacție. Roxana Nemeș a spus că atât ea cât și gemenii sunt bine.

„Vă mulțumesc! Suntem bine, bebelușii sunt bine! Am născut ieri!” ne-a declarat proaspăta mămică.

Deși a preferat să nască în secret, vedeta s-a decis să posteze prima fotografie alături de bebeluși. Mai mult, Roxana Nemeș a transmis un mesaj emoționant din care reiese bucuria prin care trece de când a devenit mămică. După mulți ani de așteptare, marele vis i s-a îndeplinit.

„Cea mai mare binecuvântare a vietii noastre a sosit! 🥹 Ne simtim recunoscători si binecuvântati pentru venirea pe lume a micuților noștri! Am simtit cel mai inaltator sentiment in momentul in care ne-am tinut copiii in brate! O iubire pe care nu o pot exprima in cuvinte! Si nu in ultimul rand, Îi multumim lui Dumnezeu pentru ca cei doi au venit sanatosi pe 22. 😍”

