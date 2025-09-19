Alina Laufer a născut pentru a patra oară! Numele special ales pentru fetiță

Bucurie fără margini în familia afaceristului Ilan Laufer (42 de ani). Soția sa, Alina Laufer (42 de ani), a născut astăzi o fetiță perfect sănătoasă. Proaspătul tătic a transmis un mesaj emoționant și a dezvăluit numele pe care îl va purta micuța.

Ilan și Alina Laufer au devenit părinți pentru prima dată în anul 2021, atunci când s-au născut gemenii Davina și Nathaniel. După 8 ani de suferință, nenumărate încercări și probleme de fertilitate, visul celor doi soți a devenit realitate. La începutul lunii mai, politicianul și soția sa au anunțat că familia lor se mărește – vezi AICI.

Ce semnifică numele pe care Ila și Alina Laufer l-au ales pentru fetița lor

În dimineața zilei de vineri, 19 septembrie 2025, Alina Laufer a devenit mamă pentru a patra oară, la patru ani distanță de nașterea prematură a gemenilor lor, Davina și Nathaniel. Soția afaceristului mai are o fată de 16 ani, pe Karina, din mariajul cu artistul Korge.

Ilan Laufer a făcut personal anunțul venirii pe lume a fetiței sale. Nașterea a decurs fără complicații, iar fetița sa este perfect sănătoasă. Pe o rețea de socializare, politicianul le-a împărtășit prietenilor virtuali o parte din sentimentele intense pe care le simte de când a devenit tată pentru a treia oară. Afaceristul a dezvăluit că mezina familiei va purta numele Eden – care are origini evreiești, unde ”eden” înseamnă ”paradis”.

”Bine ai venit în viața noastră, scumpa noastră Eden Laifer! Astăzi, 19 septembrie 2025, Dumnezeu ne-a dăruit cel mai prețios dar – pe tine, minunea noastră. Cântărești 3, 105 km și ai 51 cm de perfecțiune, iar inimile noastre sunt pline de recunoștință. Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru acest miracol. Să crești sănătoasă, ocrotită și iubită mereu”, a scris Ilan Laufer pe o rețea de socializare.

În cultura populară și religioasă, Edenul reprezintă un ideal al perfecțiunii și al fericirii, un simbol al începuturilor pure și al unei vieți trăite în armonie. În general, alegerea acestui nume pentru un copil poate reflecta dorința părinților de a-i oferi un start în viață plin de promisiuni și binecuvântări.

Din punct de vedere spiritual, Eden este un nume care poartă cu sine o rezonanță produndă, fiind asociat cu noțiuni de inocență, pace și divinitate. În tradițiile religioase, Edenul este văzut ca un loc de comuniune perfectă între om și divinitate, un spațiu al abundenței și al protecției divine.

