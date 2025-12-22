Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Prințul Andrew, respins și de propria fiică. Prințesa Beatrice nu vrea să petreacă sărbătorile cu el „pentru a nu se face de rușine”

Prințul Andrew, respins și de propria fiică. Prințesa Beatrice nu vrea să petreacă sărbătorile cu el „pentru a nu se face de rușine”

De: Daniel Matei 22/12/2025 | 15:59
Prințul Andrew, respins și de propria fiică. Prințesa Beatrice nu vrea să petreacă sărbătorile cu el „pentru a nu se face de rușine”
Prințesa Beatrice, fiica fratelui Regelui Charles al Marii Britanii, Andrew Mountbatten-Windsor, ar urma să evite să petreacă anul acesta Crăciunul alături de tatăl său și va pleca din țară de sărbători, scrie presa.

Potrivit informațiilor vehiculate zilele acestea, prințesa, în vârstă de 37 de ani, ar fi refuzat și invitația Regelui Charles de a petrece Crăciunul la Sandringham pentru „a evita jena” de a sta alături de tatăl său, căzut în dizgrație în urma scandalului sexual în care a fost implicat, scrie Daily Mail.

Presa din Regat scrie că Beatrice se simte „împărțită între loialitatea față de Rege și față de părinții ei”.

Așadar, Beatrice este pregătită să petreacă sezonul festiv în străinătate, într-o excursie la schi cu soțul, copiii și prietenii ei, evitând să stea cu tatăl său. De asemenea, Beatrice intenționează să stea departe și de mama ei, Sarah Ferguson, și să plece într-o vacanță în străinătate cu soțul său, Edoardo Mapelli Mozzi, și prietenii acestuia.

Prințul Andrew și Fergie rămân singuri de sărbători?

Acest lucru se întâmplă în timp ce scandalul Epstein continuă să-l afecteze pe tatăl ei, în contextul publicării a sute de fotografii făcute la proprietățile finanțatorului pedofil Jeffrey Epstein au fost publicate în SUA.

Într-o fotografie, Andrew este văzut întins în poala a cinci femei elegant îmbrăcate în salonul de la Sandringham, în timp ce Ghislaine Maxwell pândește în spate, amintește sursa citată.

Se pare că Beatrice ar fi fost invitată la ultimul Crăciun al părinților ei alături de Familia Regală, însă aceasta le-a spus prietenilor că este „chinuită” de „disputa” dintre părinții ei și restul familiei, așa că va evita asemenea situații în această perioadă festivă.

„Beatrice nu vrea să provoace nicio jenă și era foarte împărțită între loialitatea față de Rege și față de părinții ei. Nu vrea să pară că disprețuiește pe cineva, așa că a fost mai ușor pentru ea să plece”, a spus o prietenă a acesteia.

Sursa foto: Profimedia

Prințul Andrew, dat afară de Regele Charles din reședința Royal Lodge

În urma unei discuții aprinse cu Regele Charles, fratele său, prințul Andrew, a părăsit reședința Royal Lodge, unde locuia din anul 2002. Este cea mai importantă măsură luată de Rege de la urcarea sa pe tron, în 2022.

Recent, după ce a fost prins cu minciuna, prinul Andrew, fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea, și-a pierdut toate titlurile sale relgale și obligat să părăsească reședința de la Royal Lodge din Windsor.

Charles a decis să se dezică total de fratele său. L-a deposedat de rangurile regale și l-a obligat să părăsească reședința Royal Lodge din Windsor.

Prințul Andrew, dat afară de Regele Charles din reședința Royal Lodge. Unde va locui de acum înainte

Prințul Andrew are obiceiuri ciudate în dormitor! Angajații sunt certați dacă nu îi aranjează… jucăriile corect

