Prințul Andrew are obiceiuri ciudate în dormitor! Angajații sunt certați dacă nu îi aranjează... jucăriile corect

De: Andreea Stăncescu 01/11/2025 | 18:20
Prințul Andrew are obiceiuri bizare / Sursa foto: Profimedia

Chiar dacă face parte din familia regală britanică, Prințul Andrew s-a remarcat mai mult prin comportamentele sale excentrice. Cel mai ciudat obicei? Modul în care își aranjează dormitorul și cât de nervos devine dacă jucăriile nu sunt așezate exact cum vrea.

Prințul Andrew, fratele mai mic al Regelui Charles, a devenit în ultimii ani una dintre cele mai controversate figuri ale familiei regale britanice. Retras din viața publică și rămas fără titlurile sale oficiale, a fost nevoit să părăsească și reședința Royal Lodge din Windsor, urmând să se mute pe domeniul Sandringham.

În afara scandalurilor publice, comportamentul său din interiorul Palatului a fost de multe ori pus sub semnul întrebării, mai ales de foștii angajați, care au dezvăluit detalii bizare despre felul în care era tratat personalul și despre excentricitățile sale. Una dintre cele mai surprinzătoare mărturii îi aparține fostei cameriste Charlotte Briggs, care a lucrat pentru prinț în anii ’90. Ea a povestit că Andrew avea o colecție de 72 de ursuleți de pluș, așezați zilnic pe pat după un set strict de reguli, iar personalul era instruit special pentru această sarcină.

„De când am fost angajată, mi s-a spus imediat despre ursuleți și mi s-a explicat cum trebuie așezați. Am avut chiar o zi întreagă de instruire. Totul trebuia să fie perfect. Era atât de ciudat. Dar îi iubea enorm și știa exact cum trebuiau aranjați”,  a spus Charlotte.

Sursa foto: Profimedia

Ursuleții erau puși în ordine descrescătoare, cei mai mari la spate, cei mai mici în față, iar doi dintre ei aveau propriile „tronuri” din lemn lângă pat. Majoritatea purtau uniforme de marinari, fiind colecționați de prinț din diferite țări. Dacă nu erau așezați corect, Andrew se enerva teribil și reacționa urât la adresa angajaților.

Un documentar ITV a confirmat existența unor instrucțiuni scrise și laminate despre cum trebuia făcut patul, până la detalii precum locul exact al pernelor și jucăriilor. Fostul ofițer Paul Page a spus că prințul „urla și se enerva” dacă ceva nu era la locul lui.

„Îmi lua o jumătate de oră doar să îi aranjez. Cel mai bizar lucru pentru care am fost plătită vreodată”, a mai spus Charlotte.

Prințul Andrew, dat afară de Regele Charles din reședința Royal Lodge. Unde va locui de acum înainte

