Noul scandal din Familia Regală a afectat-o grav pe Kate Middleton: ”Se simte rău!”

De: Anca Chihaie 30/10/2025 | 11:04
Prințesa de Wales, Kate Middleton, se confruntă cu o perioadă extrem de dificilă, pe măsură ce tensiunile din familia regală britanică revin în prim-planul atenției publice. Într-un context în care aceasta se recuperează după o intervenție chirurgicală majoră și inițierea tratamentului împotriva cancerului, ultimele evenimente legate de Prințul Andrew și fosta sa soție, Sarah Ferguson, par să adauge un stres suplimentar asupra stării sale de sănătate.

Evenimentele recente au fost declanșate de publicarea memoriilor Virginiei Giuffre, care reiau acuzațiile privind legăturile cu Jeffrey Epstein și presupusele interacțiuni cu Prințul Andrew în urmă cu mai bine de două decenii. Deși Andrew neagă aceste acuzații, recurența scandalurilor și atenția media intensă reînviată de cartea postumă au amplificat tensiunile în cadrul familiei regale.

Kate Middleton se simte tot mai rău

În acest context, decizia lui Andrew și a fostei sale soții de a renunța la titlurile regale reflectă atât presiunea publică, cât și dorința monarhiei de a limita impactul negativ asupra imaginii instituției. Această mutare survine într-un moment delicat pentru Kate Middleton, care, după intervenția chirurgicală și anunțul public al diagnosticului său, și-a concentrat eforturile pe refacerea fizică și psihică.

„Kate se simte rău fizic doar gândindu-se că totul se repetă. După prin câte a trecut, tot ce își dorește este pace, stabilitate și să-și protejeze copiii. Stresul acesta vine într-un moment cum nu se poate mai prost”, a spus un apropiat al Palatului.

Între timp, implicarea lui William și a lui Kate în gestionarea imaginii publice și a responsabilităților din cadrul familiei regale a devenit tot mai vizibilă, mai ales în contextul în care regele Charles își reduce aparițiile publice din cauza propriului tratament medical. Aceasta marchează o tranziție graduală a responsabilităților, în care cuplul de Wales își asumă un rol mai central în reprezentarea și administrarea monarhiei.

„Simte că a fost trădată după ani întregi în care a încercat să redea încrederea publicului în familia regală, doar ca acțiunile lui Andrew să anuleze tot efortul. Este hotărâtă ca acest lucru să se termine acum – nu va permite ca viitorul copiilor ei să fie pătat de aceste scandaluri”, a declarat și o persoană din familie.

