Melania Trump vs Kate Middleton, la dineul anului! Prima Doamnă a comis-o, Prințesa a impresionat: toți s-au gândit la Diana

Regatul Unit a devenit, pe 17 septembrie, scena unui spectacol fastuos de eleganță și protocol, atunci când Regele Charles a organizat un dineu de stat în cinstea lui Donald Trump. Evenimentul, găzduit în sălile opulente ale castelului Windsor a reunit figuri politice, aristocrați și membri de rang înalt ai familiei regale. Însă protocolul a fost încălcat de nimeni alta decât Prima Doamnă a Americii, care și-a făcut apariția într-o rochie care a lăsat la vedere mai mult decât ar fi permis evenimentul. CANCAN.RO are toate detaliile, pe care le vom parcurge în rândurile de mai jos.

Atmosfera la castelul Windsor a fost una solemnă, dar rafinată. Însă, așa cum se întâmplă adesea când politica se împletește cu evenimentele de gală, atenția nu a fost acaparată doar de discuțiile diplomatice, ci și de ținutele celor prezenți.

Bineînțeles, toate privirile au fost ațintite asupra Primei Doamne a Statelor Unite și a Prințesei de Wales, care au bifat două apariții complet diferite.

Melania Trump a încălcat protocolul

Prima Doamnă a Statelor Unite, cunoscută pentru stilul ei sofisticat, a ales să poarte la dineul regal o creație semnată Carolina Herrera, cu umerii goi și o tăietură îndrăzneață pe picior, strânsă în talie cu o centură statement lila. Pantofii Manolo Blahnik, din catifea mată au completat perfect ținuta, iar cerceii mari cu diamante și smaralde au atras toate privirile. Rochia extravagantă, deși perfect încadrată în estetica Melaniei Trump, a fost considerată de unii critici o încălcare a codul vestimentar strict al dineurilor regale, care impune o sobrietate mai mare, cu decolteuri discrete și linii clasice.

Kate Middleton a impresionat prin eleganță și rafinament

În contrast cu exuberanța Melaniei, Prințesa de Wales a fost o apariție discretă, dar extrem de elegantă. A purtat o rochie aurie din dantelă Chantilly, brodată manual cu fir de aur, și crep de mătase, semnată de creatoarea britanică Phillipa Lepley. Kate Middleton a arătat respect față de eticheta care se impune la astfel de evenimente, rochia având un croi impecabil, cu guler înalt și mâneci lungi. Ținuta a fost completată de eșarfă albastră a Ordinului Regal Victorian și Ordinul Familiei Regale.

În ceea ce privește accesoriile, alegerea nu a fost una întâmplătoare, soția Prințului William a purtat tiara Lover’s Knot, o bijuterie de legendă prin intermediul căreia a reușit să evoce memoria celei care a redefinit rolul de prințesă într-o epocă dominată de schimbare, Prințesa Diana. Tiara cu perle și diamante i-a aparținut “Prințesei inimilor” și a fost păstrată în seiful Palatului Buckingham după trecerea în neființă a Prințesei Diana, ulterior i-a fost încredințată Prințesei de Wales.

