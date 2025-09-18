Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei

Donald Trump și soția sa, Melania, au ajuns miercuri, 17 septembrie, la Castelul Windsor, unde au fost primiți de Prințul și Prințesa de Wales. Președintele Americii a avut parte de cea mai impresionantă ceremonie militară din ultimii 500 de ani din Marea Britanie.

În cadrul vizitei sale oficiale, liderul american și soția sa au avut ocazia să se plimbe alături de Regele Charles și Regina Camilla, cu trăsura regală pe domeniul de la Windsor.

Donald Trump, gafă de zile mari la Castelul Windsor

Vizita oficială a președintelui american Donald Trump la Castelul Windsor a atras atenția prin fastul pregătit de Familia Regală britanică, dar și printr-o gafă de zile mari făcută chiar de liderul de la Casa Albă, în prezența Prințului William și a lui Kate Middleton.

Momentul controversat a avut loc imediat după aterizarea elicopterului prezidențial. Liderul american, dornic să își salute gazdele, a coborât în grabă scările aeronavei, lăsând-o în urmă pe soția sa. Prima Doamnă a Statelor Unite a părut vizibil derutată, fiind nevoită să coboare singură până la jumătatea scărilor.

În tot acest moment, președintele american s-a grăbit să dea mâna cu Kate Middleton, un gest considerat de experții de specialitate în protocol ca o abatere de la eticheta diplomatică. Nici Melania Trump nu a realizat, pe moment, gafa soțului său, dar după câteva momente Donald Trump și-a dat seama că a uitat de Prima Doamnă și s-a întors să o ia de mână.

Cei doi au mers împreună, ținându-se de mână, până au ajuns în fața Regelui Charles și a Reginei Camilla, iar salutul oficial s-a desfășurat conform tradiției. Atât Prințul William cât și Kate Middleton, au păstrat o atitudine corectă din punct de vedere protocolar și au zâmbit politicos.

Gestul lui Donald Trump a fost interpretat ca o lipsă de atenție față de soția sa, Melania, dar și o grabă nepotrivită în fața reprezentanților Casei Regale. Castelul Windsor, locul principal ales pentru desfășurarea ceremoniilor, reprezintă spațiul unde protocolul regal și tradiția sunt respectate la nivel înalt.

Într-un asemena loc, orice abatere, oricât ar fi de mică, atrage atenția imediat. Deși evenimentul a decurs ulterior fără probleme, gafa lui Donald Trump, a stârnit numeroase comentarii în mediul diplomatic, cât și în presă.

Ce cadouri au schimbat Melania și Donald Trump cu Familia Regală a Marii Britanii: simbol al „parteneriatului istoric”