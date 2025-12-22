Răscoala minerilor care a zguduit Valea Jiului. Cum fierbea Complexul Energetic Hunedoara acum 10 ani și de ce a ajuns astăzi în faliment

Cu un deceniu în urmă, Complexul Energetic Hunedoara fierbea la propriu. Mii de mineri se revoltau împotriva conducerii, ocupau sediul companiei și cereau demisii, acuzând încălcarea drepturilor și pericolele mortale din subteran. Astăzi, aceeași companie este istorie: insolvență, faliment și mine închise. Ce s-a întâmplat între timp?

Scandalul a izbucnit într-o seară de miercuri, când ortacii de la Mina Lonea au refuzat să mai coboare în subteran. Nemulțumirea a explodat rapid și, în loc să meargă la lucru, minerii au pornit spre Petroșani, direct la sediul Complexul Energetic Hunedoara.

Noaptea în care minerii au spus „Ajunge!”

Au ajuns acolo în număr mare și au decis să rămână peste noapte în curtea instituției, într-un gest de sfidare rar întâlnit chiar și într-o zonă obișnuită cu proteste dure. Dimineața, li s-au alăturat încă aproximativ 300 de mineri, iar tensiunea a crescut de la o oră la alta.

Minerii cereau demisia conducerii și acuzau direct nerespectarea contractului colectiv de muncă. Scânteia a fost neacordarea tichetelor cadou promise, însă furia venea din probleme mult mai adânci. Oamenii spuneau că nu au materiale cu care să lucreze, că sunt trimiși în subteran în condiții nesigure și că directorii îi „șicanează periodic”, tratându-i cu dispreț.

Mai mult, minerii reclamau că fondurile companiei sunt direcționate aproape exclusiv către divizia energetică, în timp ce exploatările miniere sunt lăsate să se degradeze, deși de ele depindeau viețile ortacilor.

Sediul forțat și negocieri sub presiune

Protestul a degenerat rapid. Minerii au forțat intrarea în sediul companiei, iar aproximativ 50 dintre ei au pătruns pe holurile instituției. Situația risca să scape complet de sub control, iar imaginea era una simbolică: oameni în salopete murdare de cărbune, confruntându-se cu o conducere percepută ca ruptă de realitatea din subteran. Conflictul a fost, în cele din urmă, aplanat în urma negocierilor, însă tensiunile nu au dispărut niciodată cu adevărat.

Un avertisment ignorat

Privind în urmă, acea revoltă a minerilor a fost mai mult decât un protest punctual. A fost un semnal de alarmă major despre prăbușirea lentă a Complexului Energetic Hunedoara. Problemele de atunci – lipsa investițiilor, managementul defectuos, direcționarea ineficientă a fondurilor și presiunea pusă pe angajați – aveau să se adâncească în anii următori, fără să fie rezolvate structural.

Astăzi, tabloul este complet diferit, dar cauzele sunt aceleași. Complexul Energetic Hunedoara a intrat în insolvență, apoi în faliment, după ani de pierderi uriașe, datorii către stat și furnizori și eșecuri repetate ale planurilor de restructurare. Minele din Valea Jiului sunt închise sau în curs de închidere, Termocentrala Mintia a fost oprită definitiv, iar compania a devenit un exemplu clasic de colaps al unui colos energetic de stat.

Răscoala minerilor de acum 10 ani nu a fost o întâmplare. A fost începutul sfârșitului. O revoltă care anunța, fără echivoc, că sistemul nu mai funcționează. Astăzi, Complexul Energetic Hunedoara nu mai există decât în arhive și dosare de faliment, iar Valea Jiului plătește prețul unor decenii de decizii proaste, promisiuni încălcate și avertismente ignorate.

