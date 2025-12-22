Vești proaste pentru șoferii din Cluj! Tarife mai mari începând cu 1 ianuarie 2026

Primăria Cluj-Napoca pregătește o majorare suplimentară a tarifelor de parcare pentru anul 2026, care se adaugă la ajustările deja efectuate în funcție de rata inflației pentru 2025. Iată despre ce este vorba!

Modificările vizează locurile de parcare administrate de Direcția Parcări Publice și includ atât abonamentele rezidențiale, cât și parcările de tip Park & Ride. Proiectul este în prezent în consultare publică, oferind cetățenilor posibilitatea de a-și exprima opiniile cu privire la aceste modificări.

Categoriile de persoane care vor plăti mai mult pentru locul de parcare

În zona centrală, abonamentele anuale pentru persoanele fizice vor crește la 113 lei, de la 107 lei în 2025, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 5,6%. Pentru persoanele juridice, tariful anual va ajunge la 794 de lei. În ceea ce privește abonamentele lunare pentru riverani, zona centrală 1 va avea un cost de 37 de lei pentru persoanele fizice, în timp ce instituțiile vor plăti 446 de lei pe lună pentru un loc de parcare rezervat. În zona centrală 2, abonamentele lunare vor ajunge la 148 de lei pentru persoane fizice și 210 lei pentru persoanele juridice.

Creșteri similare sunt preconizate și în cartierele Clujului. Tariful anual pentru un loc de parcare în cartiere va urca de la 89 la 94 de lei. Persoanele fizice care folosesc copertine sau garaje vor plăti 75 de lei pe an, în timp ce firmele vor achita 298 de lei. În parcările de cartier, abonamentele anuale pentru riverani vor fi majorate de la 156 la 165 de lei.

O veste pozitivă pentru șoferii care utilizează parcările cu plată pe oră este că aceste tarife vor rămâne neschimbate în 2026. Astfel, în zona 1 tariful orar va rămâne de 8 lei, iar în zona 2, de 3 lei pe oră. În schimb, parcările Park & Ride vor deveni mai costisitoare pentru staționările de durată mai lungă. Parcarea între 12 și 24 de ore va costa 16 lei, iar abonamentele lunare pentru 30 de zile vor ajunge la 401 lei.

Proiectul mai prevede și creșteri semnificative ale unor taxe suplimentare. Pierderea unui card sau a unui tichet de acces în parcările cu barieră va fi sancționată cu 110 lei pe zi, iar deteriorarea unui braț de barieră va costa 1.488 de lei, valori ce reflectă efortul administrației de a descuraja astfel de incidente și de a acoperi costurile reparațiilor și înlocuirilor.

Există, însă, categorii de cetățeni care nu vor fi afectate de aceste creșteri. Printre acestea se numără veteranii și văduvele de război, persoanele persecutate din motive politice, instituțiile de învățământ și sportive, precum și fundațiile cu caracter umanitar sau social, care beneficiază de scutiri prevăzute de Codul Fiscal.

