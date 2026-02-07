Acasă » Știri » ”Dieta” cu mici a lui Tzancă Uraganu: ”Am slăbit 7-8 kg”

”Dieta” cu mici a lui Tzancă Uraganu: ”Am slăbit 7-8 kg”

De: Simona Tudorache 07/02/2026 | 07:20
Tzancă Uraganu a rupt gura târgului /Foto: social media
Tzancă Uraganu a trecut la regim. Manelistul vrea să arate cât mai bine la evenimentele la care participă și are acum în dietă produse cu puține calorii. Tzancă a ținut să le arate celor care îl urmăresc pe rețelele de socializare cum prepară o salată delicioasă.

La capitolul ingrediente, el a apelat la carne de pui, ouă, salată verde, castraveți, porumb și iaurt grecesc. Artistul susține că a scăpat deja de 7-8 kiligrame și e tare mândru de noul look. Cu toate astea, recunoaște că uneori mai păcătuiește. Tzancă Uraganu nu poate rata, uneori, o porție de mici, care, în opinia lui, nu au cum să lipseacă. Cu toate astea, nu face excese și rezultatele se văd.

„Este adevărat că am mai slăbit și eu un pic, dar nu foarte mult. Vreo 7-8 kilograme am mai dat jos, pentru că am început o dietă ca la mama ei. Avem aici carne de pui, ouă fierte, salată verde, castraveți, porumb și iaurt grecesc. Bineînțeles, totul este cântărit. Dacă mănânci cu măsură, știi exact numărul caloriilor. Și, uite așa, Tzancă slăbește. Să vină pe noi cum trebuie cămășile, costumele alea la evenimente, să se închidă așa cum trebuie”, a spus Tzancă Uraganu, pe Internet.

El s-a lăudat la sfârșit cu produsul final, care părea să aibă tot ce trebuie, semn că manelistul se descurcă bine în bucătărie.

„Uitați ce salată am făcut! Să mai pun porumb? Cred că ajunge… punem puțină sare. Cântarul e cântar, și acum amestecăm și am făcut o salată de s-a terminat șmecheria!”, a explicat Tzancă
Uraganu.

De ce l-au certat fanii pe Tzancă Uraganu

Deşi şi-a cântărit pieptul de pui din bol, atunci când a început să amestece ingredientele, Tzancă Uraganu a turnat şi restul cărnii pe care o lăsase deoparte. Fanii i-au atras imediat atenția. Ei au ținut să îl atenționeze în privința cantității.

„Păi ai cântărit puiul și după l-ai pus pe tot?”, „Doamne, ce amestec! Se vede că nu le ai cu bucătăria la cum ai tăiat”, „Asta nu-i salată, e sălătoi”, „Ai pus un cofraj de ouă”, „Salata aia fără ceapă e ca o petrecere fără manele”, au fost numai câteva dintre comentarii.

