Ce cadou special i-a făcut Marymar lui Tzancă Uraganu de Sfântul Andrei? Manelistul s-a văzut în fața faptului împlinit

Artistul de muzică de petrecere Tzancă Uraganu, cunoscut publicului sub acest nume de scenă, se numește în realitate Andrei Velcu. Cântărețul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Marymar, cu care are o fetiță. Astăzi, 30 noiembrie, artistul își sărbătorește ziua de nume, iar partenera lui de viață i-a făcut un cadou inedit. Ce cadou special i-a făcut Marymar lui Tzancă Uraganu de Sfântul Andrei – vedeți în articol!

Tzancă Uraganu este unul dintre cei mai ascultați artiști de manele din țara noastră! Acesta nu se bucură doar de succes în muzică, ci și de o familie numeroasă și frumoasă. Deși preferă discreția când vine vorba despre viața personală, cântărețul a devenit tată pentru a patra oară în anul 2024 și nu ezită să-și arate fericirea în mediul online.

Ce cadou special i-a făcut Marymar lui Tzancă Uraganu de Sfântul Andrei

Deși a încercat să-și țină viața personală departe de lumina reflectoarelor, Andrei Velcu, pe numele lui real, este activ în mediul online, acolo unde își ține fanii la curent cu tot ceea ce face. Tzancă Uraganu are patru copii: doi băieți și două fete. Trei dintre ei provin din fosta căsnicie cu Lambada, iar Anastasia, s-a născut în iunie 2023 din relația cu actuala sa parteneră de viață, Marymar.

Tzancă Uraganu a fost mereu în centrul atenției nu doar prin muzica sa, ci și prin viața amoroasă intens mediatizată. Cea mai cunoscută relație a sa a fost cea cu fosta soție, Lambada, care i-a dăruit trei copii. După despărțirea de Lambada, cântărețul a fost asociat cu mai multe femei din showbiz, printre care și Alina Stoican, cunoscută sub numele de Marymar. În prezent, cei doi trăiesc o relație stabilă și fericită, iar iubirea lor a fost binecuvântată de venirea pe lume a unei fetițe adorabile.

Astăzi, 30 noiembrie, Tzancă Uraganu își celebrează ziua de nume, iar partenera sa, Marymar, l-a surprins cu un gest special. Bruneta a postat pe rețelele sociale mai multe fotografii însoțite de un mesaj emoționant, arătând tatuajul pe care și l-a făcut dedicat lui, cu inscripția: „Inimioara mea e plină de vocea ta, Tzancă”.

„La mulți ani, dragostea vieții mele!!!! Dumnezeu să te țină sănătos si puternic alături de noi! Frumusețea mea de om. Surpriza tatuajului, el nu știe”, a fost mesajul din mediul online.

