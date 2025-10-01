Cine-i mama la copii și care-i pofta inimii? Tzancă Uraganu a mers cu Lambada la nunta lui Tony One. Ce făcea Marymar în acest timp

Întrebarea „cine-i mama la copii și care-i pofta inimii?” pare să i se potrivească de minune lui Tzancă Uraganu, care se împarte între cele două femei importante din viața sa: Lambada, fosta iubită și mama celor trei copii ai săi, și Alina Marymar, actuala parteneră și mama micuței Anastasia. În timp ce manelistul petrecea la nunta lui Tony One, fiul lui Costel Biju, alături de Lambada, Alina a ales o cu totul altă destinație pentru seara respectivă.

Marți seară a avut loc un eveniment superb în lumea maneliștilor. Tzancă Uraganu a participat la nunta lui Tony One, fiul cel mare al lui Costel Biju, iar alături de el s-a aflat chiar Lambada, fosta lui parteneră și mama celor trei copii pe care îi au împreună. Cei doi au părut să se simtă bine unul în compania celuilalt la nunta fastuoasă, ba chiar blodina a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare artistul.

În timp ce aceștia se distrau la petrecerea fastuoasă, Alina Marymar, actuala iubită a manelistului și mama fiicei sale, Anastasia, nu a fost prezentă la nuntă. Ea a ales să meargă la un alt eveniment, unde a atras toate privirile cu o rochie neagră, elegantă, cu detalii transparente care i-au pus în valoare frumusețea și silueta.

Nunta lui Tony One, un eveniment de lux

Fiul cel mare al lui Costel Biju, Tony One, și-a unit destinul cu Antonia, cea care urmează să îi dăruiască primul copil. Evenimentul a fost unul spectaculos, iar Costel Biju nu s-a uitat la cheltuieli pentru a organiza o nuntă de poveste, investind zeci de mii de euro pentru ca fiul său să aibă parte de o petrecere de neuitat. Manelistul a făcut și un gest emoționant în fața invitaților, când a îngenunchiat și i-a sărutat picioarele mirelui în semn de respect și iubire.

Relația dintre Costel Biju și Tony One este una extrem de apropiată, cei doi fiind legați atât pe plan personal, cât și profesional. Tată și fiu au colaborat la o piesă care a strâns peste 30 de milioane de vizualizări pe YouTube, iar manelistul nu s-a ferit să declare că îl consideră pe Tony adevăratul său „urmaș” în lumea muzicii de petrecere.

