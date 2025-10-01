Costel Biju, un tată mândru! A îngenuncheat în fața lui Tony One și i-a cântat la dansul mirilor. Imagini spectaculoase

Bucurie mare în familia lui Costel Biju! Tony One, fiul celebrului manelist, a făcut pasul cel mare. Tânărul și aleasa sa, Antonia, au făcut nunta. Evenimentul a fost unul grandios și extrem de emoționant, mai ales pentru Costel Biju. Manelistul este un tată mândru și a fost alături de fiul său în ziua cea mare. A îngenuncheat în fața lui Tony One și i-a cântat la dansul mirilor.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Tony One și-a cerut iubita în căsătorie, iar acum a făcut nunta. Cererea a fost una grandioasă și a avut loc într-un cadru special, chiar pe scena de la Arenele Romane. Tony One a pregătit momentul în detaliu, și-a chemat iubita pe scenă, iar în văzul tuturor a îngenunchiat și a întrebat-o dacă vrea să îi fie alături toată viață (Vezi mai multe detalii AICI). Cei doi nu au așteptat prea mult, iar acum au făcut nunta.

Costel Biju, un tată mândru. Fiul său a făcut nunta

Așa cum spuneam, fiul lui Costel Biju și-a dus relația cu Antonia la nivelul următor, iar ieri – 30 septembrie – a făcut nunta. Evenimentul a fost unul impresionant și a găzduit o mulțime de persoane. Mulți au fost cei care au stat alături de cei doi miri, însă în prim plan a fost Costel Biju.

Manelistul este un tată mândru și s-a văzut asta din plin la nuntă. Costel Biju a fost protagonistul unui moment impresionant. A îngenunchiat în fața fiului său și cu lacrimi în ochi i-a sărutat acestuia picioarele. Mai apoi, cei doi s-au îmbrățișat și ambii au fost extrem de emoționați. De asemenea, Costel Biju a fost cel care a cântat dansul mirilor, iar momentul a stârnit, din nou, emoție.

Petrecerea a fost una de zile mari, iar nuntașii s-au distrat de minune până dimineața. Nunta a avut loc într-un restaurant de lux, iar meniul a fost unul bogat. Petrecăreții au avut parte de o atmosferă explozivă, animată de numeroși artiști.

„Mi-a fost greu să găsesc o fată fix pe placul meu”

Tony One și Antonia formează de ceva timp un cuplu, iar acum au făcut pasul cel mare. Cei doi se înțeleg de minune, iar în urmă cu ceva timp fiul lui Costel Biju spunea că a găsit femeia perfectă pentru el. Se pare că aceștia se înțeleg din toate punctele de vedere și speră ca mariajul lor să fie unul lung și fericit.

„Nu mi-aş fi imaginat acum un an că voi avea o soţie, pentru că eu sunt pretenţios, mi-a fost greu să găsesc o fată fix pe placul meu, de la comunicare la fizic, tot. M-am bucurat mult că am găsit-o pe Antonia şi că mă înţeleg aşa bine cu ea”, ne declara Tony One.

