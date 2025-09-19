Acasă » Știri » A cerut-o de soție pe scenă, în timpul concertului! Fiul lui Costel Biju s-a logodit cu frumoasa Antonia

A cerut-o de soție pe scenă, în timpul concertului! Fiul lui Costel Biju s-a logodit cu frumoasa Antonia

De: Alina Drăgan 19/09/2025 | 23:34
A cerut-o de soție pe scenă, în timpul concertului! Fiul lui Costel Biju s-a logodit cu frumoasa Antonia
Fiul lui Costel Biju s-a logodit cu frumoasa Antonia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Bucurie mare în familia lui Costel Biju! Tony One, fiul celebrului manelist, a făcut pasul cel mare. Tânărul și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie pe Antonia, iubita sa. Momentul a fost unul grandios, căci marea întrebare a fost pusă în fața unei mulțimi de oameni. Și-a cerut iubita în căsătorie chiar pe scenă.

La doar 18 ani, fiul lui Costel Biju și-a găsit aleasa. De ceva timp, Tony One și Antonia formează un cuplul, iar acum au luat decizia să își ducă relația la nivelul următor. Așa că tânărul nu a mai stat pe gânduri, s-a așezat în genunchi și a pus marea întrebare.

Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru special, chiar pe scena de la Arenele Romane. Tony One a pregătit momentul în detaliu, și-a chemat iubita pe scenă, iar în văzul tuturor a îngenunchiat și a întrebat-o dacă vrea să îi fie alături toată viață.

Emoționată că se afla pentru prima dată pe scenă alături de iubitul ei, Antonia a avut parte aproape de un șoc atunci când a văzut inelul. Tânăra a fost copleșită de emoții și a spus pe loc marele „DA”. Cererea în căsătorie a fost urmărită live de o mulțime de oameni, care au explodat în urale atunci când au auzit răspunsul Antoniei.

Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape 100 de amenzi într-o singură zi
Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape...
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele
@cancan_ro Tony One a cerut-o în căsătorie pe iubita lui la Arenele Romane. #tonyone #costelbiju #familie #relatie #cancan ♬ original sound – cancan.ro

Când va avea loc nunta?

De ceva timp, fiul lui Costel Biju se gândește să facă pasul cel mare și chiar a și stabilit deja data nunții (Vezi mai multe detalii AICI). Se pare că aceasta o să aibă loc destul de curând, după cum ne mărturisea chiar el.

„Nu mi-aş fi imaginat acum un an că voi avea o soţie, pentru că eu sunt pretenţios, mi-a fost greu să găsesc o fată fix pe placul meu, de la comunicare la fizic, tot. M-am bucurat mult că am găsit-o pe Antonia şi că mă înţeleg aşa bine cu ea.

Îţi zic în exclusivitate acum! Nunta va avea loc pe 30 septembrie, anul acesta. Încă nu ştim locaţia, dar clar în Bucureşti. Nu ştiam că aduce ghinion să cânţi la propria nunta, dar dacă aşa se zice, nu o să cânt! Încă nu ne-am gândit la verighete şi costume”, ne declara Tony One.

Așadar, cei doi tineri sunt gata să ajungă în fața altarului, însă atunci când vine vorba de un copil spun că nu se grăbesc. Mai întâi aceștia vor să se bucure de viața în doi, însă nu exclud și apariția unui bebeluș, dar asta la momentul potrivit.

„Este prea devreme acum să vorbim şi despre copii, pentru că vrem să ne mai bucurăm şi noi de viaţă. Dacă am face un copil, n-am putea să ne mai focusăm atât de mult pe relaţia noastră. Aş vrea să ne plimbăm, să ne iubim, să avem vacanţe”, a mai spus fiul lui Costel Biju.

A refuzat show-ul de sute de mii de euro! Fiul lui Costel Biju i-a zis „pas” lui Selly! Motivul? Strigător la cer!

Costel Biju a rămas interzis, fiul lui a fugit de acasă cu iubita: ”S-a întâmplat inevitabilul!” Au forțat nunta din pădure!

Tags:
Iți recomandăm
George Jaguarul a recunoscut! Ea este cea mai importantă femeie din viața lui: „Mi-e groază”
Știri
George Jaguarul a recunoscut! Ea este cea mai importantă femeie din viața lui: „Mi-e groază”
Ce poreclă a primit Melania Trump de la „Squirrels”. Kate Middleton a fost prezentă la momentul viral
Showbiz internațional
Ce poreclă a primit Melania Trump de la „Squirrels”. Kate Middleton a fost prezentă la momentul viral
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un...
Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape 100 de amenzi într-o singură zi
Gandul.ro
Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape...
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Vacanța incognito a președintelui Cehiei Petr Pavel, din Maramureș la Dunăre, pe motocicletă: „Aș recomanda România tuturor”
Adevarul
Vacanța incognito a președintelui Cehiei Petr Pavel, din Maramureș la Dunăre, pe motocicletă:...
VIDEO Judecătorul care nu există a păcălit mii de români cu o poveste lacrimogenă. Care e adevărul
Digi24
VIDEO Judecătorul care nu există a păcălit mii de români cu o poveste...
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui...
Parteneri
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista...
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO
Click.ro
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce mașina a făcut accident și i-a blocat în interior
Antena 3
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce...
EXCLUSIV Statul român, despăgubit pentru tezaurul furat din Olanda. Câți bani au ajuns la Muzeul Național de Istorie
Digi 24
EXCLUSIV Statul român, despăgubit pentru tezaurul furat din Olanda. Câți bani au ajuns la Muzeul...
Tragedie în Capitală: un copil de doar 7 ani a murit electrocutat jucându-se cu un aparat de radio pe stradă
Digi24
Tragedie în Capitală: un copil de doar 7 ani a murit electrocutat jucându-se cu un...
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din...
Mama Geta, cadou deosebit pentru fiica lui Culiță, Miray. Cum a reacționat Daniela când a văzut: „Ia uitați!”
kanald.ro
Mama Geta, cadou deosebit pentru fiica lui Culiță, Miray. Cum a reacționat Daniela când a...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
Alina Laufer a născut! Mesajul postat de soțul ei în mediul online: “Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte.”
kfetele.ro
Alina Laufer a născut! Mesajul postat de soțul ei în mediul online: “Tati te iubește...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile
observatornews.ro
Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă...
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea!...
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
go4it.ro
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Descopera.ro
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Cele 5 zodii cu potențial financiar mare. Câștiguri uriașe, planuri de viitor și șanse neașteptate
Fanatik.ro
Cele 5 zodii cu potențial financiar mare. Câștiguri uriașe, planuri de viitor și șanse neașteptate
A renunțat la tenis, dar face furori pe social media. Ucraineanca Angelina Dimova e o apariție ravisantă
Fanatik.ro
A renunțat la tenis, dar face furori pe social media. Ucraineanca Angelina Dimova e o...
Câți bani am dat, de fapt, Ucrainei? Traian Băsescu acuză Guvernul că greșește: Ar trebui să fim cinstiți să spunem
Capital.ro
Câți bani am dat, de fapt, Ucrainei? Traian Băsescu acuză Guvernul că greșește: Ar trebui...
BOMBA BOMBELOR! Va fi adus în țară ca să-și ispășească pedeapsa! Va fi extrădat din Germania!
Romania TV
BOMBA BOMBELOR! Va fi adus în țară ca să-și ispășească pedeapsa! Va fi extrădat din...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Revenirea lui Călin Georgescu. Va „fura” voturile AUR. Se pregătește un nou partid politic (Surse)
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Va „fura” voturile AUR. Se pregătește un nou partid politic (Surse)
Lucian Burdujan este, în continuare, de negăsit. Mărturia lui Dani Coman
evz.ro
Lucian Burdujan este, în continuare, de negăsit. Mărturia lui Dani Coman
Cum a ajuns un român aflat în concediu în Italia să fie arestat. Greșeala care l-a băgat o lună în închisoare
Gandul.ro
Cum a ajuns un român aflat în concediu în Italia să fie arestat. Greșeala care...
Cristi Borcea revine lângă marea dragoste de dragul fiului lui: Pentru el fac asta
as.ro
Cristi Borcea revine lângă marea dragoste de dragul fiului lui: Pentru el fac asta
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Bărbatul care a supraviețuit 3 ani cu un glonț înfipt în inimă i-a lăsat pe cardiologi fără cuvinte:
radioimpuls.ro
Bărbatul care a supraviețuit 3 ani cu un glonț înfipt în inimă i-a lăsat pe...
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni
Fanatik.ro
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46 de ani
Fanatik.ro
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46...
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce s-a ales de casa în care a copilărit regretatul actor. La 3 ani de la moartea lui Alexandru Arșinel, ...
Ce s-a ales de casa în care a copilărit regretatul actor. La 3 ani de la moartea lui Alexandru Arșinel, fiul acestuia rupe tăcerea: “Sunt mici regrete”
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ...
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Am aflat ce contracte au semnat concurenții și ispitele de la Insula Iubirii. Au clauze de 2-4 mii ...
Am aflat ce contracte au semnat concurenții și ispitele de la Insula Iubirii. Au clauze de 2-4 mii € pentru…
Vedeta din Antenă, ofertată de ProTV! Au vrut-o înapoi pe sticlă, dar i-a refuzat: „Nu pot accepta ...
Vedeta din Antenă, ofertată de ProTV! Au vrut-o înapoi pe sticlă, dar i-a refuzat: „Nu pot accepta astfel de proiecte”
George Jaguarul a recunoscut! Ea este cea mai importantă femeie din viața lui: „Mi-e groază”
George Jaguarul a recunoscut! Ea este cea mai importantă femeie din viața lui: „Mi-e groază”
Ce poreclă a primit Melania Trump de la „Squirrels”. Kate Middleton a fost prezentă la momentul ...
Ce poreclă a primit Melania Trump de la „Squirrels”. Kate Middleton a fost prezentă la momentul viral
Vezi toate știrile
×