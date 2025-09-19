A cerut-o de soție pe scenă, în timpul concertului! Fiul lui Costel Biju s-a logodit cu frumoasa Antonia

Bucurie mare în familia lui Costel Biju! Tony One, fiul celebrului manelist, a făcut pasul cel mare. Tânărul și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie pe Antonia, iubita sa. Momentul a fost unul grandios, căci marea întrebare a fost pusă în fața unei mulțimi de oameni. Și-a cerut iubita în căsătorie chiar pe scenă.

La doar 18 ani, fiul lui Costel Biju și-a găsit aleasa. De ceva timp, Tony One și Antonia formează un cuplul, iar acum au luat decizia să își ducă relația la nivelul următor. Așa că tânărul nu a mai stat pe gânduri, s-a așezat în genunchi și a pus marea întrebare.

Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru special, chiar pe scena de la Arenele Romane. Tony One a pregătit momentul în detaliu, și-a chemat iubita pe scenă, iar în văzul tuturor a îngenunchiat și a întrebat-o dacă vrea să îi fie alături toată viață.

Emoționată că se afla pentru prima dată pe scenă alături de iubitul ei, Antonia a avut parte aproape de un șoc atunci când a văzut inelul. Tânăra a fost copleșită de emoții și a spus pe loc marele „DA”. Cererea în căsătorie a fost urmărită live de o mulțime de oameni, care au explodat în urale atunci când au auzit răspunsul Antoniei.

Când va avea loc nunta?

De ceva timp, fiul lui Costel Biju se gândește să facă pasul cel mare și chiar a și stabilit deja data nunții (Vezi mai multe detalii AICI). Se pare că aceasta o să aibă loc destul de curând, după cum ne mărturisea chiar el.

„Nu mi-aş fi imaginat acum un an că voi avea o soţie, pentru că eu sunt pretenţios, mi-a fost greu să găsesc o fată fix pe placul meu, de la comunicare la fizic, tot. M-am bucurat mult că am găsit-o pe Antonia şi că mă înţeleg aşa bine cu ea. Îţi zic în exclusivitate acum! Nunta va avea loc pe 30 septembrie, anul acesta. Încă nu ştim locaţia, dar clar în Bucureşti. Nu ştiam că aduce ghinion să cânţi la propria nunta, dar dacă aşa se zice, nu o să cânt! Încă nu ne-am gândit la verighete şi costume”, ne declara Tony One.

Așadar, cei doi tineri sunt gata să ajungă în fața altarului, însă atunci când vine vorba de un copil spun că nu se grăbesc. Mai întâi aceștia vor să se bucure de viața în doi, însă nu exclud și apariția unui bebeluș, dar asta la momentul potrivit.

„Este prea devreme acum să vorbim şi despre copii, pentru că vrem să ne mai bucurăm şi noi de viaţă. Dacă am face un copil, n-am putea să ne mai focusăm atât de mult pe relaţia noastră. Aş vrea să ne plimbăm, să ne iubim, să avem vacanţe”, a mai spus fiul lui Costel Biju.

