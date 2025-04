A refuzat show-ul de sute de mii de euro! Fiul lui Costel Biju i-a zis „pas” lui Selly! Motivul? Strigător la cer!

Fiul lui Costel Biju, Tony One, l-a refuzat pe Selly! Deşi influencerul l-a invitat într-una dintre cele mai mari emisiuni pe care le produce în mediul online, tânărul de 18 ani nu a acceptat oferta. Pentru CANCAN.RO, Tony explică de ce nu a participat la proiectul la care alţi creatori de conţinut doar visează.

Tony One, fiul cel mare al lui Costel Biju, devine din ce în ce ma cunoscut în mediul online şi are din ce în ce mai multe evenimente alături de artişti mari din domeniu. Acum, tânărul de 18 ani mărturiseşte că Selly l-a invitat să participe într-unul dintre show-urile sale, însă i-a spus „pas” dintr-un motiv… banal.

„Tata este la Fugiţi de acasă, filmează cu mama. M-a chemat şi pe mine Selly, dar nu am putut ajunge, pentru că nu mă pot trezi de dimineaţă. Era o mare oportunitate pentru mine şi regret, dar ei filmează la 7 dimineaţa, iar eu sunt obişnuit ca la 8 să mă pun să dorm abia. Am încercat, dar nu am reuşit.

Sunt sigur că mama şi tata vor câştiga. Sunt foarte curios de mama, dar am încredere în ea. Cred că ei au multe puncte forte, dar cel mai important e să gândeşti rapid şi să stai bine pe psihic. Nu cred că au puncte minus”, a spus Tony One, pentru CANCAN.RO.

„Îmi e greu cu şcoala”

Pe lângă concertele pe care le are din ce în ce mai des în ultimele luni, fiul lui Costel Biju trebuie să se ocupe şi de şcoală, mai ales că va susţine şi examenul de bacalaureat vara aceasta. Partea bună este că profesorii de la Liceul Dinu Lipatti îi înţeleg pasiunea şi ştiu că face parte dintr-o familie de artişti. Ba chiar şi fratele său cel mic îi calcă deja pe urme!

„Îi mulţumesc lui Dumnezeu că am din ce în ce mai multe cântări. Deşi m-am născut în această familie şi sunt copilul lui Biju, eu sunt muncitor şi ambiţios şi e normal să mi se întâmple numai lucruri bune.

Îmi e greu cu şcoala, sunt clasa a12-a, fac meditaţii la limba română şi la matematică. Şi Dany, fratele meu, a lansat o piesă alături de fiica lui Liviu Guţă, Maria Isabel, care este deja în trending pe Youtube”, a explicat fiul cel mare al lui Biju.

