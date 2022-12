Costel Biju a ajuns din nou pe perfuzii. Ce s-a întâmplă cu manelistul

Costel Biju și-a pus din nou fanii pe jar. Se pare că programul încărcat și haotic, epuizarea și nopțile nedormite și-au spus cuvântul și de data aceasta. Recent, acesta a publicat imagini în care apre conectat la perfuzii. Cu ce probleme de sănătate se confruntă cântărețul.

Nu este prima dată când manelistul își îngrijorează fanii de pe rețelele de socializare. Recent, Costel Biju s-a filmat în timp ce era în pat, conectat la perfuzii. Vizibil sleit de puteri, manelistul nu se ferește să arate că starea lui de sănătate nu este una bună.

Costel Biju: ”M-am trezit mai rău”

Fie că este vorba de o simplă perfuzie cu vitamine ori starea lui de sănătatea este șubredă, misterul planează în jurul acestei situații. Cu doar 2 luni în urmă, manelistul anunța că se retrage pentru o perioadă, perioadă în care se va recupera și își va odihni vocea. La vremea respectivă, artistul a povestit cum în timpul unei cântări a rămas fără voce, iar a doua zi, după ce s-a trezit, situația se agravase.

La fel ca acum 2 luni, cel mai probabil, în goana sărbătorilor și după o perioadă aglomerată din punct de vedere muzical, manelistul a ajuns la epuizare și a avut nevoie de un plus de energie.

”Am muncit foarte mult în ultimele zile, în ultima perioadă și, aseară, am rămas fără glas, la cântare, la Giurgiu. Astăzi am trei evenimente. Am fost la medic și mi-a spus să fac repaus vocal și iau tratament. Mi-a dat repaus două săptămâni, dar eu dacă îmi revin, o să intru pe scenă imediat.

Nu sunt mai bine, nu simt că se ameliorează situația, m-am trezit fără glas. Aseară la Giurgiu am avut program, dar nu mai puteam să mai cânt pur și simplu, nu aveam un timp de relax la voce, iar acum m-am trezit mai rău. O să vină cineva astăzi să îmi facă tratamentul”, a declarat Costel Biju, în urmă cu două luni, potrivit spynews.ro.

Sursa foto: Instagram