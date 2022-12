Adrian Minune și Cati Simionescu, dezvăluiri despre sarcina fiicei lor, Adriana. Ce au spus bunicii despre sexul bebeluşului

Adrian Minune și Cati Simionescu sunt în culmea fericirii de când au aflat că vor deveni bunici pentru a doua oară. Fiica lor cea mică, Adriana, este însărcinată cu primul ei copil. Celebrul cântăreţ şi soţia lui, au dezvăluit în cadrul unei emisiuni TV cum decurge sarcina fiicei lor şi de asemenea au vorbit şi despre sexul bebeluşului.

Adriana Simionescu este însărcinată pentru prima dată. Fiica lui Adi Minune este în a 12-a săptămână de sarcină , iar totul decurge foarte bine. Şi bunicii aşteaptă cu nerăbdare să facă cunoştinţă cu cel de-a doilea nepot.

Adrian Minune a mărturit în cadrul unui interviu recent faptul că își dorește ca fiica lui să aducă pe lume o fetiță, în timp ce soția sa își dorește un nepotel.

„Adriana mea, fetița mea scumpă este gravidă. Are tot ce îi trebuie, nu îi lipsește absolut nimic, are… doar laptele de pasăre dacă și l-ar dori, cred că l-ar avea. Ce vreau Dumnezeu (n.r.: dacă să fie fată sau băiat). Am văzut o ecografie, ei au zis că este băiețel, dar eu zic să o să fie fată”, a declarat Adi Minune pentru XNS.

Cati Simionescu: „Îmi doresc să fie băiețel”

Cati Simionescu este o femeie împlinită. Copiii săi au făcut-o mândră întotdeauna, iar acum fiica ei cea mică îi mai dăruieşte un nepoţel. Karmen a fost cea care a spart gheaţa, după ce în urmă cu patru ani a adus pe lume o minunăţie de fetiţă.

Întrebată ce și-ar dori să fie de această dată, soția lui Adrian Minune a mărturisit că și-ar dori să aibă şi un nepoțel.

„Adriana are 12 săptămâni, este foarte bine, nu are grețuri, se simte bine. Ea muncește, tocmai a lansat o piesă. Este foarte fericită. Am primit cu bucurie vestea că este însărcinată, atâta timp cât este vorba de un nou suflet între noi, cu bucurie și cu fericire în suflet, că mai pot să mă bucur de încă un nepoțel. Nu știu ce va fi, eu îmi doresc să fie băiețel, dar dacă e să fie fetiță, să fie sănătoasă, să vină bine, să aibă Dumnezeu grijă de ea”, a spus Cati Simionescu.