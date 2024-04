Selly, premiat de Șeful Statului Major al Forțelor Navale! Milioane de urmăritori au putut vedea munca scafandrilor militari, prin intermediul vlog-ului său

Selly, premiat de Șeful Statului Major al Forțelor Navale, după ce milioane de urmăritori au putut vedea munca scafandrilor militari, prin intermediul vlog-ului său. Selly a fost premiat de Șeful Statului Major al Forțelor Navale, Viceamiralul Mihai Panait, în cadrul galei ,,Omul Anului 2023 în Forțele Navale’’, vineri 26 aprilie, la Constanța.

Vlogger-ul a fost recompensat pentru munca depusă în cadrul unui episod, din seria proiectului său “La muncă”, prin care a prezentat cariera militară, în special cea de scafandru militar. Recunoașterea a venit după ce video-ul prin care le-a arătat oamenilor ce anume înseamnă să fii scafandru militar a contribuit semnificativ la îndeplinirea misiunii Forțelor Navale Române, de a promova cariera militară și instituțiile militare de învățământ în spațiul public, în special în rândul tinerilor din România.

Selly: „A fost o onoare pentru mine să fiu invitat să experimentez ce înseamnă să fii scafandru pentru o zi!”

,,Este o onoare pentru mine să primesc acest premiu. Și a fost o onoare pentru mine să fiu invitat să experimentez ce înseamnă să fii scafandru pentru o zi. Am rămas cu motto-ul celor de la centrul de scafandrii și anume că, dacă ar fi ușor, ar putea să o facă oricine. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au luat parte la pregătire în acea zi și, dacă prin ceea ce eu am făcut, am reușit să promovez și să fac mai atractivă meseria de scafandru, meseria de militar, atunci mă bucur foarte, foarte mult”, a spus Selly (Andrei Șelaru), în cadrul ceremoniei de decernarea a premiului.

Practic, Selly a stat o zi întreagă alături de profesioniștii de la Centrul 39 de Scafandri și a pătruns în zona Laboratorului Hiperbar, dar a și participat la antrenamentele executate de scafandrii de luptă și incursiune, împotriva dispozitivelor explozive. Astfel, milioane de urmăritori de pe platformele de socializare au avut ocazia de a urmări o zi din viața unui scafandru militar.

,,Consider că este cea mai mare onoare să îți aperi țara!”

,,Consider că este cea mai mare onoare să îți aperi țara. Dar cariera militară nu se potrivește tuturor. Mie nu mi se potrivește o astfel de carieră spre exemplu, însă respectul pe care îl port pentru toți oamenii care activează în această breaslă este unul enorm!”, a adăugat Selly, Vlogger.

De-a lungul timpului, Selly a avut mai multe acțiuni împreună cu instituțiile Statului Român. Din seria episoadelor ”La muncă”, Selly a mai arătat oamenilor și cum este o zi în armată sau o zi în calitate de polițist. Canalul său de Youtube a strâns de-a lungul timpului trei milioane și jumătate de abonați, iar conturile de social media însumează aproape patru milioane de urmăritori.