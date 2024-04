Gigi Becali, declarații spectaculoase după ce FCSB și-a asigurat titlul de campioană în Superliga. „Eu acum sunt antrenor de mare marcă”

Gigi Becali a făcut show ca în vremurile bune, în direct la Fanatik. Latifundiarul din Pipera a făcut declarații inedite la scurt timp după ce FCSB și-a asigurat matematic titlul de campioană în Superliga. Iată cu cine s-a comparat patronul roș-albaștrilor!

FCSB a obținut titlul de campioană în mod matematic după ce a învins Farul Constanța cu scorul de 2-1 în etapa a șaptea a play-off-ului SuperLigii. După finalul meciului, Gigi Becali a făcut declarații remarcabile.

Într-o intervenție live pentru Fanatik, Gigi Becali a vorbit despre victoria FCSB-ului și s-a comparat cu antrenori precum Dan Petrescu și Marius Șumudică, care la rândul lor au câștigat titlul de campioni în Liga 1 a României.

„Nu am fost F16, a fost rachet cosmică echipa. Noi la 1-1 eram campioni. S-au enervat, stai puțin că dăm noi un gol. Să nu îi lăsăm să se apropie deloc? Sunt încântat de joc, ce le-am zis eu, asta au făcut.

Omul de afaceri din Pipera a declarat că FCSB va câștiga titlul anul viitor cu o marjă mult mai mare față de ceilalți concurenți și este ferm convins că ajutorul lui Dumnezeu l-a ferit de faliment în cei 25 de ani în care a finanțat clubul.

„Anul viitor vei vedea distanța mai mare. Știi de ce? Pentru că am pus cupola, acum încep să pun mozaicul. Am fost credincios lui Dumnezeu, și am îndeplinit făgăduințele mele de acum 10-15 ani.

De-aia mă ținea Domnul numai la distanță cu campionatul, trebuia să îmi îndeplinesc făgăduința. Când am pus cupola, am spulberat tot. Fără Dumnezeu nu faci nimic, dacă nu era El, mă spulbera.

Sunt în fotbal de 25 de ani. Dumnezeu m-a ținut în frunte când toți au căzut. Copos praf, Turcu, Dumnezeu să-l ierte, Iancu, Porumboiu, Borcea, Nețoiu, Nicu Badea. Oameni cu bani mulți, spulberați.

Eu am avut mereu sabia sus și am ținut-o calumea. Uită-te la Dinamo. Spune lumea că uite, sunt brand. Uite că e pe ultimul loc. Păi nu joci cu brand, joci cu bani, bagi bani.

Dinamo nu e brand? A retrogradat. Nu e Rapidul brand, nu a fost Rapidul brand? Uite că a retrogradat anul trecut, a fost în Liga a 4-a. Nu a fost Vaslui, Petrolul, UTA, Farul brand? Toate echipele mari. Retrogradaseră toate.

Au căzut toate în B, în C, în D. Eu sunt singurul de 25 de ani care am ținut flacăra”, a mai spus Gigi Becali.