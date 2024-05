Mirela Retegan continuă proiectul „Gașca Zurli” cu fiica ei. Maya s-a întors în România: „Am investit toți banii”

Dincolo de partea profesională, Mirela Retegan are o mare mândrie în viața personală. Fondatoarea trupei Gașca Zurli se poate lăuda cu fiica ei, Maya, în vârstă de 22 de ani. Tânăra a studiat la Londra, însă a decis să se mute în România pentru a o ajuta pe mama ei cu proiectul pentru copii. Mai mult decât atât, ea s-a și îndrăgostit nebunește, așa că a luat hotărârea de a se muta cu iubitul ei.

Fiica Mirelei Retegan a studiat la Londra, iar în acea perioadă a stat la cămin. Deși tatăl său locuiește acolo, tânăra nu a vrut să se mute cu el. Totuși, bărbatul i-a fost mereu aproape, iar acum o relație foarte frumoasă. Ulterior, Maya a decis să întoarcă în România, unde o ajută pe mama ei cu proiectul Gașca Zurli.

În ultima perioadă, Gașca Zurli a fost implicată într-un mare scandal, după ce mai mulți membri au decis să părăsească trupa și au făcut acuzații dure la adresa Mirelei Retegan. Fondatoarea proiectului nu s-a dat bătută și a transformat personajele în mascote.

Mirela Retegan o are alături pe fiica ei. Maya s-a întors în România în luna iunie a anului trecut și de atunci este foarte implicată în tot ceea ce înseamnă Gașca Zurli. După ce a revenit în țara natală, tânăra s-a îndrăgostit, iar în decembrie 2023 s-a și mutat cu iubitul ei.

„Ultima mutare se datorează plecării mele după revenirea la București. În iunie m-am întors în ţară, apoi m-am îndrăgostit şi, în decembrie, m-am mutat pentru prima dată în viaţa mea cu iubitul meu. Simţeam că am nevoie de un mentor, pe care l-am căutat prin alte părţi în profesori, diriginţi, rectori, şi apoi am ajuns la concluzia că tot mama e mentorul principal.”, a mărturisit Maya, potrivit OK Magazine!.