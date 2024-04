Bucătărașul Lulu o face praf pe Mirela Retegan, după ce s-a refăcut Gașca Zurli: ”Nu-s noi mascotele”

În urmă cu doar câteva zile, Mirela Retegan a anunțat că a refăcut Gașca Zurli și că urmează să plece în cel mai mare turneu din România în noua formulă. Ionuț Varodi alias Bucătărașul Lulu a văzut și el cum a adaptat trupa fosta lui șefă și a vorbit despre alegerea ei.

După ce Vero Căliman (Fetița Zurli), Ionuț Varodi (Bucătărașul Lulu) și Răzvan Marina (Truli) au părăsit Gașca Zurli, trupa părea că este la un pas de a se destrăma. Totuși, Mirela Retegan s-a străduit să repună proiectul pe picioare și a reușit. Ea a gândit o nouă variantă în care personajele sunt îmbrăcate în mascote. Totuși, Bucătărașul Lulu spune că ideea fostei lui șefe nu este deloc una nouă.

Citește și: MIRELA RETEGAN RĂSPUNDE ACUZAȚIILOR LUI LULU VARODI! NOI DEZVĂLUIRI DUPĂ DEMISIILE DIN GAȘCA ZURLI: ”EU NU MĂ OPRESC!”

Mirela Retegan a ales pentru Gașca Zurli o nouă formulă în care personajele sunt acoperite din cap până în picioare, ca niște mascote. Astfel, chipul lor nu se mai vede. Mulți au asociat decizia fondatoarei trupei pentru copii cu plecările din ultima perioadă. Totuși, Bucătărașul Lulu susține că nu este o idee nouă, iar acest concept îi este foarte cunoscut. De asemenea, el a vorbit deschis despre schimbări.

Habar nu am prea multe, ea le-a făcut. Mascotele care apar acum la spectacol sunt făcute de patru ani, nu are nicio legătură cu faptul că s-ar fi gândit că dacă pleacă unul dintre ei să nu se știe ce și cum.”, a spus Ionuț Varodi pentru Click!

„Nu-s noi mascotele, sunt singurele rămase. Eu știu mascotele acestea de doi ani, din perioada pandemiei, nu este ceva nou pentru mine. Cunosc conceptul, deci nu am cum să îmi dau o părere. Părerea mea este că animatorilor nu li se vede chipul pentru că Mirela s-a gândit la longevitate.

Ionuț Verodi a vorbit și despre viața sa, după ce a părăsit Gașca Zurli. Mulți ani a adus zâmbete pe buzele copiilor în rolul personajului Bucătărașul Lulu, iar acum se bucură de succes în afaceri. Și-a deschis propriul business, însă nu vrea să renunțe complet la pasiunea de a urca pe scenă.

„Viitorul meu sună foarte bine! În primul rând mi-am deschis propria agenție de publicitate, întrucât am fost și social media manager și am avut rezultate foarte bune, nu îmi pot ignora pasiunea pentru online. Deja am început să lucrez cu două companii și un artist.

Pe lângă asta, îmi doresc să mă întorc pe scenă, încă nu știu sub ce formă, îmi doresc să cânt, să joc, să încerc cât mai multe lucruri noi. Nu îmi doresc să mă întorc acolo. Atunci când un lucru se termină, oricare ar fi motivul, e clar că e gata.”, a mai spus fostul membru al trupei Gașca Zurli.