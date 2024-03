Mirela Retegan răspunde acuzațiilor lui Lulu Varodi! Noi dezvăluiri după demisiile din Gașca Zurli: ”Eu nu mă opresc!”

Au trecut de-atunci 17 ani. 17 ani în care personajele mele au devenit eroii copiilor noștri, indiferent cine au fost cei care au pus suflet sub masca și costumele lor de-a lungul timpului. Am bucurat mii, sute de mii de copii, am desenat milioane de zâmbete și am adus speranță acolo unde era cea mai mare nevoie de ea. Am desenat căsuțe mici și am dăruit milioane de pupici de noapte bună. Și o să continuăm să facem asta, cu orice preț, sub orice formă.

Fetița Zurli e nemuritoare. O să continue să cânte în înregistrări, să ne citească din cărțile de povești și să ne invite la joacă din raftul cu jocuri și jucării. La fel cum o să facă mereu toate personajele create de mine în ultimii 20 de ani și care vor rămâne să bucure noi și noi generații de copii. E treaba noastră, a oamenilor mari, să păstrăm magia și să avem grijă de sufletele și emoțiile celor mici.

Le sunt recunoscătoare tuturor colegilor mei care au rezistat până acum in ritmul Universului Zurli și le doresc din inimă să le iasă tot ce și-au propus „în lumea oamenilor mari”. Știu că a fost o provocare uriașă și că, până acum, dedicarea lor a fost aici 100%.

Dar trebuie să înțelegem că vine o vreme în viata fiecăruia dintre noi când ne dorim să ne căsătorim, să facem copii, să stăm în weekenduri cu familia. Și atunci, cu toții avem nevoie să ne adaptăm, să evoluăm și să ducem povestea mai departe- suntem datori față de copiii noștri să le păstrăm poveștile copilăriei vii și curate. Să continuăm să le dăruim zâmbete. Să nu-i lăsăm să sufere din cauza felului în care noi adulții, ne grăbim uneori să le explicăm lucrurile, a scris Mirela Retegan pe rețelele de socializare.