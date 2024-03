Ce salariu primea lunar un angajat din Gașca Zurli de la Mirela Retegan? “În fișa postului eram paznic”

Apar noi acuzații la adresa Mirelei Retegan, după ce trei persoane au părăsit Gașca Zurli. Un fost angajat a rupt tăcerea și a dezvăluit salariul pe care îl primea. Mai mult decât atât, în fișa postului era trecut paznic, deși activitățile sale erau altele.

Cu câteva săptămâni în urmă, a trei dintre cei mai iubiți actori din Gașca Zurli – Vero Căliman (Fetița Zurli), Truli (Răzvan Marina) și Lulu (Ionuț Varodi) și-au dat demisia. Ulterior, ei au făcut o serie de declarații controversate despre felul în care se desfășurau lucrurile în trupă. Acum, o altă persoană care a lucrat pentru Mirela Retegan a decis să vorbească despre perioada în care a fost angajatul ei.

După declarațiile controversate ale celor care au părăsit trupa, Silviu Ciobanu, un fost angajat din Gașca Zurli, și-a făcut curaj și a vorbit și el despre perioada în care a lucrat pentru Mirela Retegan. Într-o scrisoare deschisă pentru fosta lui șefă, a început să povestească tot ceea ce făcea la locul de muncă.

„Eu m-am adaptat foarte bine, conform cerințelor dumneavoastră. Ați deschis o locație destinată petrecerilor pentru copii, iar eu am desfășurat multe activități pe diferite domenii și vi le enumăr. Am fost ospătar, debarasator, îngrijitor, zugrav, cărăuș (încărcător descărcător), electrician, lăcătuș (reparații mobilier, uși, yale, etc) sau aprovizionare.

A venit ziua mea și ați discutat cu mine pentru cursurile de șofer, pe care le-am luat cu brio… A venit și momentul în care mi-ați propus să mă mut de la bătrâna la care locuiam atunci cu chirie, să vin în str. Vișinilor, spunându-mi că nu voi plăti nimic și nu voi avea nicio grijă, fapt care astăzi m-a determinat să ajung la concluzia că mi-am stricat tot rostul.”, a scris Silviu Ciobanu.