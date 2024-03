De ce s-a rupt Gaşca Zurli! Dezvăluiri incendiare din interior: „Nu poți să plângi la televizor, să spui ca ești abandonată. Te vede Dumnezeu!”

Începutul lunii martie venea cu un anunț neașteptat. Trei membrii foarte iubiți din Gașca Zurli își anunțau demisa. Veștile i-au șocat pe fani și multă lume a crezut că trupa se va destrăma complet. După demisiile pe bandă rulantă, Mirela Retegan, fondatoarea grupului, a reacționat și a transmis că nu este un moment ușor, însă îi înțelege și îi susține pe cei trei, care au ales să se concentreze pe viața personală. Ei bine, se pare că în realitate situația nu stă deloc așa, iar o voce din interior a făcut acum dezvăluiri incendiare și a spus lucrurilor pe nume.

În urmă cu doar câteva zile, Vero Căliman, cunoscută sub numele „ fetița Zurli”, Lulu Varodi, alias „ Bucătărașul Lulu” și Răzvan Marina, interpretul personajului Truli, au anunțat în mediul online că se retrag din Gașca Zurli, după 14 ani de activitate. Plecarea celor trei i-au luat prin surprindere pe fani și mulți s-au întrebat care este motivul acestor demisii pe bandă rulantă. Deși Mirela Retegan a încercat să ascundă motivul plecării celor trei membrii, se pare că acum adevărul a ieșit la iveală și a fost spus chiar de către unul dintre cei care au semnat demisa. Ce se întâmplă, de fapt, în Gașca Zurli?

După ce trei membrii foarte iubiți din Gașca Zurli și-au anunțat demisia, Mirela Retegan a vorbit despre motivele care au stat la baza acestei decizii. Fondatoarea proiectului pentru copii a declarat că aceștia au acum alte priorități și că vor să se axeze mai mult pe viața personală. Aceasta s-a arătat devastată de plecarea celor trei, a vărsat lacrimi amare, dar a spus că îi înțelege pe colegii săi și nu le poartă pică.

Ei bine, atitudinea Mirelei Retegan pare că l-a supărat pe unul dintre cei care și-a dat demisia, așa că a decis să iasă în față și să spună adevărul despre destrămarea Găștii Zurli. Lulu Varodi, alias „Bucătărașul Lulu”, a decis să facă lumină în acest caz și a dat cărțile pe față. Prin intermediul unui mesaj postat în mediul online, bărbatul a dat de înțeles că motivul demisiilor este însăși Mirela Retegan.

„Bucătărașul Lulu” a mărturisită că de ceva vreme atmosfera din Gașca Zurli a început să se degradeze, iar vina integrală o poartă Mirelei Retegan. Se pare că aceasta nu i-ar fi tratat prea bine și i-a adus în punctul în care nu au mai putut să suporte, așa că singura soluție pe care au avut-o a fost să plece.

„Urăsc nedreptatea, manipularea și victimizarea(când nu e cazul). Îmi provoacă scârbă, greață – rău fizic. În ultimele luni am trăit cu 2 job-uri full time (actor și social media manager) și cu 0 timp liber. Lipsa de respect, recunoștință, apreciere mi-au pus capăt.

La finalul lunii decembrie eram un monstru. Mă trezeam și îmi era rău, toată lumea trăgea de mine și totuși am dus-o la capăt finuț și frumos. La cel mai înalt nivel. Nimeni nu a simțit suprasaturația mea față de tot ce se întâmpla în bucătăria noastră. Pe scurt, am rămas un om profesionist. Job done! Se știa de mult ca lucrurile se schimba.

Final de ianuarie, depun demisia, o luna preaviz. A lot of time pentru orice! Ca sa pregătești publicul, ca sa anunți ceva, ca sa faci orice ai in intenție. Nu poți să plângi la televizor, radio, podcast și să spui ca ești abandonată și ca așa am ales noi să facem. Nu poți, pentru ca te vede Dumnezeu, pe care îl pomenești non stop pe unde mergi. Sau karma. Sau legea atracției. Numește-o cum vrei. Dar se întoarce într-o zi.

În ultimele luni, atmosfera de la fostul meu loc de muncă a început să se degradeze, totul din vina EI. Al trimisei Domnului pe pământ. Atât de tare s-a stricat atmosfera din cauza acestui om, încât am ajuns în punctul în care singura soluție a fost demisia! Singura opțiune posibilă. Până în acel punct am fost adus.

Nu are nici o legătură cu vârsta, dorința de a crea o familie, alte priorități în viața și mai ales nu are nici o legătură cu Zurli. Este un proiect în care mi-am pus sufletul, și o mare parte din el a rămas acolo. Dar drumurile noastre au trebuit să se despartă. Asta e tot ce pot să spun.

Nu am vrut să zic nimic. Am făcut un anunț, ca oamenii să știe ca sunt liber pentru colaborări. Nu m-am dus la emisiuni, nu am dat declarații, m-am abținut și am stat cuminte. Dar nu vreau ca bunătatea mea să se mai confunde vreodată cu lașitatea. Fiecare își trage concluziile mai departe. Să ne vedem cu bine”, a transmis Lulu Varodi, alias „ Bucătărașul Lulu”, în mediul online.