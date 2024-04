“Senzația BuzzHouse” face dezvăluiri tulburătoare: ”Nu eram bine psihic!” A rămas repetentă de trei ori, dar acum e mega-vedetă!

Sezonul nou din BuzzHouse a dat ocazia influencerilor să se remarce și mai mult. Printre cei care au stârnit cea mai multă controversă se numără și Skarlet, singura fată care a reușit să ajungă în finala concursului. Mulți o cunosc pe influenceriță de pe TikTok și Instagram, alții de la reality show-ul BuzzHouse, însă puțini îi cunosc povestea de viață. Am putea rezuma simplu: de la fata timidă, închisă și cu probleme în familie, la star de cinema. Tânăra urmărită de jumătate de milion de oameni pe TikTok își spune povestea emoționantă pentru CANCAN.RO.

Premiera filmului BuzzHouse The Movie a avut loc luni, 22 aprilie pe covorul roșu la cinema. Aici am întâlnit-o și pe Skarlet care strălucea și era toată numai un zâmbet. Înainte de interviu, a spus simplu: „Nu îmi vine să cred ce mi se întâmplă”, iar, după ce i-am aflat povestea am înțeles ce a vrut să spună cu asta. A suferit enorm când părinții ei s-au despărțit, a fugit de la școală și a ajuns să repete de trei ori clasa a zecea. Acum, Skarlet de pe covorul roșu își spune povestea nefiltrată de social media.

De la fata timidă cu traume, la star de cinema! Vedeta își spune povestea impresionantă

CANCAN.RO: Skarlet, mă bucur să ne întâlnim la premiera filmului mult așteptat. Cum te simți?

Skarlet: Mă simt foarte bine că în sfârșit am ajuns și eu pe covorul roșu.

CANCAN.RO: Ți-ai dorit asta dintotdeauna?

Skarlet: Da. Mereu mi-am dorit să fac un film și să merg în direcția aceasta de cinematografie.

CANCAN.RO: Ai urmat o facultate în această direcție?

Skarlet: Momentan, nu. Însă am în plan să fac asta. Încă mă gândesc dacă nu cumva mi-ar lua prea mult timp din a putea să trec prin procesul de Tiktok, Instagram. Ia foarte mult timp treaba asta. Poți să faci lucruri și fără facultate dacă ai talent, muncești și îți dorești treaba asta.

(CITEȘTE ȘI: BUGETUL “BEACH, PLEASE!” A SĂRIT ÎN AER! E “HIGHEST IN THE ROOM”! 2.500.000 €, PENTRU PRIMUL CONCERT AL LUI TRAVIS SCOTT ÎN ROMÂNIA)

CANCAN.RO: Tu ai ajuns cunoscută pe TikTok, mai mult în afară. Ulterior ai devenit cunoscută în România, iar Selly a venit cu propunerea să participi în sezonul din BuzzHouse?

Skarlet: Da, exact așa a fost. Selly a venit către mine. Eu am participat și în sezonul al III-lea, acolo am câștigat două premii. Ulterior, am fost contactată de către Selly pentru sezonul patru, acesta care a fost și a bubuit.

CANCAN.RO: Cum s-a schimbat viața ta după BuzzHouse? Te recunoaște lumea, vrea să facă poze cu tine?

Skarlet: Este total diferită viața mea după BuzzHouse. Și înainte veneau oamenii să facă poze cu mine, dar nu atât de des. Acum, mereu, oriunde mă duc, sunt oameni care fac poze cu mine zi de zi.

A repetat clasa a zecea de trei ori din cauza problemelor din copilărie: „Mă izolam”

CANCAN.RO: Deci ți-ai îndeplinit visul. Ai ajuns cunoscută și ai jucat și în film. Spune-mi despre rolul tău din film.

Skarlet: Iubesc rolul meu din film, este așa cum sunt eu. Sunt roluri pe care nu le-aș fi jucat. Eu mă joc pe mine. Poate doar în anumite situații nu aș fi reacționat fix așa, dar per total îmi place mult.

(ACCESEAZĂ ȘI: CANCAN.RO DETONEAZĂ BOMBA! MEGA-SURPRIZE LA ANTENA 1: EI SUNT CONCURENȚII SEZONULUI 8 “INSULA IUBIRII”)

CANCAN.RO: Au existat niște discuții, zvonuri că ai repetat clasa a X-a. Ce s-a întâmplat? Pari o fată isteață, pe fază…

Skarlet: Ideea este că am avut niște probleme în familie cu părinții mei pentru că erau despărțiți. Trebuia să merg de la unul la altul și nu eram deloc bine psihic, așa că nu am mai mers la școală. În zilele în care mergeam la școală mă duceam undeva unde nu mă vedea nimeni. Mă izolam. M-a prins odată un jandarm și m-a trimis la doamna directoare.

Dar din cauza absențelor am repetat clasa pentru că am fost exmatriculată de la absențe. De fapt am fost exmatriculată de două ori. Prima dată din cauza absențelor, iar a doua oară s-a întâmplat din cauza unui diriginte. Eu am fost bolnavă și a trebuit să plec cu tata într-un loc, iar când am adus scutirile, el nu mi-a motivat absențele.

CANCAN.RO: Cred că a fost destul de grea despărțirea părinților. Îmi permit să spun că a fost traumatizantă din moment ce nu ai mai putut să mergi la școală?

Skarlet: A fost grea, și nu doar atunci când s-a întâmplat, și până aproape de prezent. Totul s-a schimbat din acel moment. Greutățile au început atunci când aveam 12 ani și au continuat până când am terminat liceul la 18-19 ani. Trebuia să merg ba la un părinte, ba la celălalt. Erau certuri între mine și ei pentru că eu eram undeva la mijloc. Nu mai primeam atenția de dinainte având în vedere că eram singură la părinți.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să te întorci acum câțiva ani la Skarlet cea din clasa a X a ce sfat i-ai da?

Skarlet: I-aș spune să continue tot așa pentru că a continuat bine. Și să se țină bine pe picioare!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.