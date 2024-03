Ionuț Varodi ( Lulu) și Răzvan Marina (Truli) rup tăcerea! Adevăratul motiv pentru care s-a destrămat Gașca Zurli: ”A avut legătură cu un om anume”

Gașca Zurli se destramă. După ce Vero Căliman a decis să părăsească grupul, alți doi angajați și-au anunțat plecarea: Ionuț Varodi și Răzvan Marina. Cei doi tineri i-au interpretat pe Bucătărașul Lulu, respectiv Truli. Însă, ce a stat, de fapt, în spatele demisiei? Iată ce au spus cei doi despre motivul pentru care au părăsit grupul condus de Mirela Retegan.

Trei persoane care erau parte a proiectului Gașca Zurli au ales să demisioneze. Prima persoană care a făcut anunțul a fost chiar Vero Căliman. A interpretat rolul „Fetiței Zurli” timp de 15 ani, iar recent a anunțat că este momentul să se retragă. Vezi AICI ce mesaje a transmis Vero Căliman. După ce și-a anunțat demisia, alți doi colegi de-ai săi au vorbit deschis despre plecarea lor din grupul condus de Mirela Retegan. Este vorba despre Ionuț Varodi (Bucătărașul Lulu) și Răzvan Marina (Truli).

Ionuț Varodi, cel care l-a interpretat pe Bucătărașul Lulu, a susținut, la TV, că singura opțiune care îi rămăsese a fost demisia. Și-a dorit să continue, însă un aspect l-a împiedicat, motiv pentru care a luat această decizie de a pleca. Potrivit declarațiilor sale, actorul care a adus zâmbetul pe chipul celor mici susțint că plecarea a avut logătură cu o singură persoană. Nu a precizat despre cine este vorba.

„Nu e datoria noastră să spunem concret ce s-a întâmplat! Din punctul meu de vedere, nu are nicio legătură cu maturizarea și cu trecerea timpului, absolut nicio formă. Cu siguranță ar mai fi mers o perioadă. Faptul că oamenii vor să-și facă o familie nu a fost motivul plecării.

A fost la pachet, noi am mers împreună să ne dăm demisia, doar că am anunțat într-un timp diferit, pentru că fiecare anunță și vorbește despre asta când e pregătit.(…) Deci, eu aș fi putut continua lejer, dar, în urma anumitor acțiuni neprietenoase neapărat, am ajuns la concluzia că singura soluție e demisia.​ Nici măcar nu avea legătură cu locul de muncă, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult locul de muncă. A avut legătură cu un om anume”, a spus Ionuț Varodi, la TV.