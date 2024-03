Vero Căliman, mesaj halucinant după ce a părăsit Gașca Zurli! A clacat ”fetița Zurli”: ”Dacă nu voi mai fi...”

Vero Căliman, reacție dură în scandalul Gașca Zurli! Una dintre cele mai îndrăgite membre ale formației a postat un mesaj tranșant, care i-a pus pe fani pe gânduri. Fetița Zurli face dezvăluiri pe bandă rulantă!

Cu câteva săptămâni în urmă, știrea demisiei a trei dintre cei mai iubiți actori din Gașca Zurli – Vero Căliman (Fetița Zurli), Truli (Răzvan Marina) și Lulu (Ionuț Varodi) – a luat prin surprindere o întreagă generații de copii. Toți membrii au început să facă declarații publice despre motivele care au stat la baza deciziei lor de a părăsi cea mai iubită trupă pentru copii din România, printre care și fondatoarea formației, Mirela Retegan.

După ce au făcut publice demisiile lor într-un ritm alert, actorii din Gașca Zurli au simțit că este momentul să abordeze și alte subiecte. Un exemplu recent este chiar Vero Căliman, care a făcut o mărturisire emoționantă pe platformele de socializare.

Actrița a făcut public faptul că a avut mereu de înfruntat frica de respingere și că fetița Zurli a fost cea care a contribuit la redobândirea încrederii în sine. Cu toate acestea, Vero Căliman a simțit din nou teama când a trebuit să renunțe la personajul îndrăgit de majoritatea copiilor din România, temându-se că va avea dificultăți în procesul de redefinire a propriei identități.

„Mi s-a spus că lumea nu este interesată de Vero Căliman. Și m-a rănit profund.

De ce? Pentru că, în adâncul meu, fetița s-a simțit întotdeaună nedorită. Și atunci, am trăit în frică. Dacă nu voi mai fi fetița care până la urmă și-a câstigat locul, cine voi fi eu? Faptul că ea a reușit să obțină atenție a fost, pentru o perioadă de timp, o alinare și o amorțire, o dorință continuă de a rămâne și de a deveni din ce in ce mai iubită. Și a fost minunat. Acum, o iau de la capăt, dar cu o altă atitudine. Nu nevoia de acceptare a celorlalți mă trage să demonstrez că merit să exist, ci dorința de a mă convinge pe mine. Ok, nu toată lumea este interesată sau are nevoie de mine. Dar am o familie și un grup de prieteni care mă iubesc până la lună si înapoi, iar eu nu stiu cum să mă bucur de asta, pentru că nu stiu cum să mă conving că merit.

Știu că există mulți alții care trec prin asta. Care, aparent, au tot. Dar care nu se au pe ei. Care pleacă in vacante exotice, dar nu pot fugi de gândurile de insuficiență. Care au succese profesionale rasunătoare, dar care ajung acasă la un cămin gol și rece, pentru că nu se pot opri din muncă cu gândul că isi vor pierde identitatea. Ceva sigur e de facut, incerc in fiecare zi sa ma reeduc, sa gasesc o cale spre o pace activă.

Voi reusi! Da stiu, mi s-a mai spus si că sunt prea profundă sau că gândesc prea mult”, a fost mesajul postat de Vero Căliman, pe rețelele de socializare.