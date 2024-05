Aurelian Temișan a recunoscut tot, Monica Davidescu i-a tăiat robinetul “plăcerii”: “E momentul greu pe care îl trăiesc!”

Nu degeaba i se zice „Temi Show” juratului emisiunii „Te cunosc de undeva!”. Vedeta de la Antena 1 a făcut senzație în cadrului unui interviu, acordat exclusiv pentru CANCAN.RO! Două subiecte importante au fost punctate de Aurelian Temișan. Primul dintre ele este modalitatea de lucru alături de soție, pe scena de teatru. Practic, actorul dezvăluie care este diferența de conduită de la job, în raport cu cea de acasă, pentru Monica Davidescu.

Al doilea aspect al interviului, relevat într-o manieră de-a dreptul savuroasă, ține de momentele grele prin care trece Aurelian Temișan acum. Actorul nu mai poate merge la fotbal, alături de Naționala Artiștilor. Nu de alta, dar Monica Davidescu i-a făcut portarului alte planuri!

Monica Davidescu, pusă sub lupă de soțul și colegul de scenă, Aurelian Temișan

CANCAN.RO: Domnule Temișan, ce vă recomandă pentru această costumație insolită?

Aurelian Temișan: Cu această costumație, ca să nu mă refer la vocea și talentul meu, mă recomandă piesa de teatru „Sistemul perfect”, pe care o jucăm la TNB, cu Silviu Biriș, Ovidiu Cuncea, Monica Davidescu, Kira Hagi. Vă așteptăm să ne călcați pragul.

CANCAN.RO: Este complicat sau ușor să jucați alături de soție?

Aurelian Temișan: Este 50% – 50%, aș putea să mai întreb un prieten, în același timp. E ușor, pentru că am înțeles ceea ce am de făcut. Începutul mi l-am făcut acum vreo 20 și ceva de ani, când am pășit prima dată pe o scenă de teatru alături de ea. De acolo, pentru că am fost băiat isteț, mi-am însușit niște treburi și acum treaba e mult mai ușoară. Ca orice început, e greu, după care devine uneori și mai greu, la mine e mai ușor!

CANCAN.RO: Are un alter ego acasă, comparativ cu cel de pe scenă?

Aurelian Temișan: Acasă este soția mea, este mama copilului, pe scenă este actrița de care am nevoie să îmi dea replicile. N-au nicio legătură.

Marea dragoste a portarului Naționalei Artiștilor, interzisă de Monica Davidescu: „Ăsta este momentul greu pe care îl trăiesc!”

CANCAN.RO: Am auzit că Monica ți-a luat fotbalul, lunea…

Aurelian Temișan: Da, ăsta este momentul greu pe care îl trăiesc. Pentru că noi, lunea, avem ziua de antrenamente, pe care eu nu mai pot să o mai fac, având în vedere că de obicei lunea joc. Pentru că la TNB sunt trei actori care numai lunea au liber, respectiv Cuncea, Biriș și Davidescu. Și eu a trebuit să mă afiliez programului lor.

CANCAN.RO: Te-au dat băieții dispărut?

Aurelian Temișan: Da, noroc că mă mențin, că altfel ar fi trist!

CANCAN.RO: Ți s-a rupt o bucată de suflet?

Aurelian Temișan: Mare!

