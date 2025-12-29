Cine este fiul lui Brigitte Bardot, cu care actrița a avut o relație foarte rece. „Mai bine aveam un câine decât un copil”

Moartea lui Brigitte Bardot a scos din nou la lumină o serie de aspecte mai puțin cunoscute din viața personală a actriței, iar unul dintre ele este relația foarte rece a acesteia cu fiul său, Nicolas-Jacques Charrier.

Charrier s-a născut în 1960, în urma căsătoriei actriței cu Jacques Charrier, însă nu a fost neapărat un copil dorit de către Bardot. De multe ori ea a declarat, chiar și în public, că nu își dorea copii și că în mod clar nu era pregătită să aibă un copil.

Cine este fiul lui Brigitte Bardot

La vremea respectivă, ea a spus că sarcina a fost cea mai mare tragedie și că nu a acceptat niciodată maternitatea.

„M-am uitat la burta mea plată și subțire în oglindă ca la o prietenă dragă asupra căreia eram pe cale să închid capacul unui sicriu”, a scris ea în memoriile sale.

Într-un interviu, ea a declarat că ar fi preferat să crească un câine decât să aibă un copil. După inevitabilul divorț de Jacques în 1962, Nicolas nu și-a văzut mama timp de decenii din cauza remarcilor dure ale acesteia, scrie Daily Mail.

Fiul ei a dat-o ulterior în judecată pe actriță pentru declarații defăimătoare și neplata pensiei alimentare. Cu toate acestea, în ultimii ani ai vieții sale, Brigitte a părut să-și schimbe abordarea în ceea ce privește discursul public despre ruptura dintre ea și Nicolas-Jacques.

„I-am promis lui Nicolas că nu voi vorbi niciodată despre el în interviurile mele”, a spus ea într-un interviu acordat Paris Match, publicat în iunie 2024.

În timp ce Brigitte și Jacques au fost de-a lungul vremii în centrul atenției, Nicolas a menținut o viață departe de camerele de filmat. Acum, la 65 de ani, el este om de afaceri, cunoscut pentru fondarea mărcii pentru copii Choupette împreună cu soția sa, modelul norvegian Anne-Line Bjerkan. Cei doi au împreună două fete, Théa și Anna și, ulterior, a devenit bunici pentru trei copii.

Într-un interviu acordat Le Point anul trecut, Brigitte a dezvăluit că are două nepoate și trei strănepoți.

„Da, sunt străbunica a trei copii mici norvegieni care nu vorbesc franceza și pe care îi văd rar”, a explicat ea.

Înaintea publicării memoriilor „Initiales B.B.” în 1997, Nicolas și Jacques Charrier au încercat să cenzureze secțiunile care discutau despre ei. Ei nu au reușit să oprească publicarea, iar capitolele în care Bardot îl numea pe Nicolas „obiectul nenorocirii mele” au devenit cele mai discutate. Bardot a dezvăluit detalii despre două avorturi, unul aproape fatal, și despre o tentativă de suicid, pe fondul conflictelor cu Charrier, care i-a interzis să continue cariera de actriță în timpul sarcinii. În urma publicării memoriilor, Jacques Charrier și Nicolas au dat-o în judecată pentru invadarea intimității. Bardot a fost obligată să plătească aproximativ 40.000 de dolari amendă de către o instanță din Paris.

