Monica Davidescu îl dă în vileag pe soțul artist! Cât este de pretențios Temișan la masa de Paște?!

Sărbătorile pascale sunt un prilej bun pentru a petrece timp de calitate cu cei apropiați. Aurelian Temișan și Monica Davidescu, alături de fiica lor, Dora, formează una dintre cele mai solide familii din showbiz. Sărbătorile sunt sărbători, și, cu toate că meseria de actor implică multe sacrificii, cei doi își fac mereu timp pentru a petrece în familie. Recent, Monica Davidescu a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care a dezvăluit cum arată la ei sărbătorile, de câte ori i-a prins Paștele pe scenă, dar și-a dat în vileag soțul și fiica. Cine este cel mai pretențios la masa de Paște, aflăm în cele ce urmează.

CANCAN.RO: Mereu o onoare pentru mine să filmez alături de doamna Monica Davidescu. Vă orbește lumin?

Monica Davidescu: Nu, ți-am făcut cu ochiul. Am fost la Arad și am avut niște reflectoare foarte puternice. Era cam ploaie și cam urât afară. M-am uitat în reflectoare și mi-am spus: .

CANCAN.RO: Am auzit că munciți de Paște. Este adevărat?

Monica Davidescu: Da, muncesc. Știi că mie îmi place să muncesc. Munca noastră înseamnă bucurie pe care o dăruim celorlalți și este păcat să nu facem asta dacă se poate. Pe 5 mai facem Paștele în familie, dar pe 6 mai ne luăm familia de la teatru și o să petrecem împreună pe scenă.

CANCAN.RO: A fost una dintre cele mai fericite zile din viața dumneavoastră cea în care v-ați angajat la Teatrul Național? Că este un target mai pentru toți actorii

Monica Davidescu: Să știi că a fost o zi importantă pentru mine angajarea la Teatrul Național. Credeam foarte mult în această instituție în care lucrasem pe post de colaborator într-un spectacol cu Oana Pellea și Marcel Iureș un an. Apoi am terminat facultatea, am mers la domnul Ion Cojar și iată-mă angajată într-un loc pe care îl respect și îl iubesc.

CANCAN.RO: De Paște, domnul Aurelian Temișan, cel mai frumos și sexy, este mai aspru când își exercită meseria sau când trebuie să „jurizeze” bucatele de pe masă?

Monica Davidescu: Nu i-am gătit niciodată prost bărbatului meu, i-a plăcut întotdeauna ce i-am pus pe masă. Dacă nu i-a plăcut și nu mi-a spus, înseamnă că este chiar un gentleman. Nu mi-a spus și a mîncat săracul. Dar acum mi-ai dat o altă temă de gândit cu ce punem pe masa de Paște. Dar noi facem și cu surorile, în familie, și dacă facem în familie, nu este problemă.

CANCAN.RO: Este mai aspră fetița sau domnul Temișan?

Monica Davidescu: La jurizare de bucate este fetița. Dacă nu îi place, nu mănâncă. Pa, la revedere! De altfel este și regula casei. Dacă eu pun ceva pe masă și spun că am făcut ceva nou și nu știu cum mi-a ieșit, le spun: Nu vă place, nu mâncați! Dacă le place, mai fac.

Aurelian Temișan, foc și pară că nu mai poate juca fotbal: „Să nu deschidem subiectul”

CANCAN.RO: El se și abține că este fotbalist sau mai scapă?

Monica Davidescu: Dacă îi vei pune întrebarea asta cu fotbalistul, o să zică: Zilele de luni mi-au fost furate. În zilele de luni, el are antrenament la fotbal. Tot în zilele de luni noi avem relaș la teatru. Folosesc ziua în care am relaș ca să joc spectacolele de teatru. Atunci, el săracul, în zilele de luni este la teatru, nu mai poate să fie la fotbal.

CANCAN.RO: Este supărat pe tema asta?

Monica Davidescu: Cam da, deci nu deschidem subiectul acesta.

