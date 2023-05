Soțul Monicăi Davidescu are un mare favorit! Bărbatul care-l face pe Aurelian Temișan să tresalte când îl vede pe tocuri

Jovial, ca în majoritatea aparițiilor sale publice, Aurelian Temișan a oferit un interviu de zile mari, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Artistul a vorbit deschis despre suișurile și coborâșurile traversate de-a lungul vieții. Soțul Monicăi Davidescu a povestit, cu sensibilitate, cum a traversat cea mai mare dramă existențială, cea a pierderii ambilor părinți. Însă juratul de la Antena 1 nu și-a pierdut optimismul și își face planuri de viitor, când vine vorba despre fiica sa.

Temișan deja se gândește cum va reacționa la prima vizită a unui pretendent pentru mâna Dorei, însă dincolo de latura personală a vieții, vedeta nu o neglijează nici pe cea profesională. Actorul întocmește, fără să stea pe gânduri, topul colegilor de breaslă jurizați la „Te cunosc de undeva!”.

( NU RATA: ACTRIȚA MONICA DAVIDESCU A VRUT SĂ RENUNȚE LA CARIERĂ, IAR CANCAN.RO A AFLAT MOTIVUL. “SUNT ACCIDENTE CARE…” )

Aurelian Temișan, pregătit să-l cunoască pe pretendentul fiicei sale: „S-ar putea să-l accept mai repede decât se așteaptă el!”

CANCAN.RO: Pentru că prezentarea „Atipic Beauty” este despre povești insolite de viață, aș vrea să te uiți în trecutul tău și să îmi spui care este cel mai marcant moment din viața ta?!

Aurelian Temișan: Cele mai grele momente prin care am trecut sunt două la fel. Sunt momentele în care mi-am pierdut părinții, pe alea nu le poți compara cu nimic. Se rupe ceva din tine, la primul mă simțeam ca un copil care învață să meargă, ținut de ambele mâini, de ambii părinți. La un moment dat unul îți dă drumul și normal că te dezechilibrezi. Nici un an mai târziu s-a întâmplat și cu al doilea, era un fel de obișnuință, nu ești pregătit indiferent de vârsta pe care o ai și câți ani trec de când sunteți împreună. Ăsta e ciclul vieții, mergem mai departe, avem pentru cine lupta, sperăm să ne prindă și pe noi bătrânețea și să se întâmple cât mai greu, ca Dora să aibă deja familia ei ca să-i fie mai ușor.

CANCAN.RO: Dar cum va fi Aurelian Temișan, ca tată de fată, în momentul în care fiica va veni acasă cu un băiat?

Aurelian Temișan: Haideți să luăm momentele care se vor derula, așa cum este și în legea firii, dar să le luăm atunci când se întâmplă. De ce să stau să fac presupuneri cum va fi, acum, când momentul încă nu s-a petrecut? Iar eu dacă-mi fac niște filme și s-ar putea să nu corespundă cu ce o să văd?! Atât pot să spun, dacă vine cu cineva acasă, care să fie cum eram eu la vârsta la care o să vină Dora cu cineva acasă, s-ar putea să-l accept mai repede decât se așteaptă el. Pentru că am fost un tip cuminte, eu am fost un exemplu, în fața mea am fost cel mai bun exemplu.

( CITEȘTE ȘI: MONICA DAVIDESCU, ÎNLOCUITĂ DE AURELIAN TEMIȘAN PENTRU “BĂIEȚEALĂ”: “AM IEȘIT DIN ECUAȚIE!” )

Aurelian Temișan și nominalizat favoriții din toate sezoanele emisiunii „Te cunosc de undeva!”

CANCAN.RO: Ce artist te-a uimit cel mai tare în toate sezoanele pe care le-ai jurizat la „Te cunosc de undeva!”?

Aurelian Temișan: Cel mai tare și mai tare rămâne Jorge din parcare. Când am zis Jorge, mă refer și la cameleonismul pe care l-a avut. Și căutați doar atât «Jorge – Beyonce». Fantastic, să ajungă să meargă pe stradă cu tocuri sau să conducă cu tocuri e mare lucru. Iar fața lui a permis să se transforme în cele mai multe dintre personajele pe care le-a primit. Eu nu zic că el nu are o față puternică, dar a mea nu e deloc cameleonică. Orice ai pune mine, îți dai seama că undeva e Temișan. În sezonul de care vorbim acum, Emilian este fantastic.

( ACCESEAZĂ ȘI: RÂDE CIOB DE OALĂ SPARTĂ! AURELIAN TEMIȘAN, IRONII FINE LA ADRESA COLEGULUI DE “ȘLAGĂRE”: “MI-AM SCOS PERI ALBI MAI TÂRZIU DECÂT CĂTĂLIN CRIȘAN!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram @TEMISHAN