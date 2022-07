În urmă cu mai bine de o lună, Aurelian Temișan își serba ziua de naștere, marcând borna celor 50 de ani. Cu jumătate de secol în buletin, dintre care 33 de ani dedicați activității muzicale, artistul se poate lăuda cu unele dintre cele mai prolifice cariere din showbiz-ul românesc. Mai în glumă, mai în serios, la fel cum tratează soțul Monicăi Davidescu viața, Aurelian Temișan este și un bun entertainer, nelipsindu-i vreodată poantele din arsenal. În interviul acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, solistul a glumit pe seama vârstei, a părului alb din belșug, dar a trecut și în zona serioasă a discursului, povestind una dintre dramele sale „artistice”.

Aurelian Temișan și-a dedicat cariera reprezentațiilor de pe marile scene, din postura de actor sau cântăreț. De peste un deceniu, Temișan figurează și pe lista juraților de la „Te cunosc de undeva”, datorită expertizei sale în ceea ce privește show-ul, în toate formele sale.

Parcursul carierei nu a fost, însă, lipsit de efecte secundare, vizibile la nivel fizic, caracteristici pe care Aurelian Temișan nu doar că nu le neagă, ci le acceptă deschis.

„Mi-am dat seama că mai mult plâng…”

Înalt, talentat și cu numeroase roluri de macho la activ, Aurelian Temișan a fost cotat dintotdeauna drept una dintre prezențele masculine cu priză la publicul feminin.

De parcă nu ar fi fost suficient aspectul fizic, Aurelian Temișan mai joacă și fotbal pentru Naționala Artiștilor, unde este portar. Această „combinație” ieșită din comun, parcă îl îndeamnă pe Aurelian Temișan să vorbească despre caracteristicile sale, într-o manieră jovială.

„Tu ești încă cu niciun fir alb în barbă. Primele luni mi l-am scos și eu pe alea trei, patru, cinci, care apăreau. După care când mi-am dat seama că mai mult plâng decât îmi fac bine, le-am lăsat să iasă.

A fost pe căi naturale și nu cum se spune: «Mi-ai scos peri albi, făi, femeie!».

Nu! Mi-am scos peri albi, pentru că așa e gena, că așa am avut toți în familie. Și mama și tata, mai târziu decât la Cătălin Crișan, totuși!”, ne-a declarat artistul într-o notă umoristică.

(CITEȘTE ȘI: CUM S-AU CUNOSCUT AURELIAN TEMIȘAN ȘI MONICA DAVIDESCU. CEI DOI SUNT ÎMPREUNĂ DE 27 DE ANI)

„Dimineața am pierdut-o pe mama și seara jucam comedie!”

Chiar dacă și-a obișnuit publicul cu stilul glumeț, Aurelian Temișan a povestit, extrem de serios, cum a arătat cea mai dificilă seară de spectacol, la puține ore distanță după ce a aflat că mama sa a murit.

„Mi s-a întâmplat într-o dimineață să primesc vestea că am pierdut-o pe mama și seara jucam comedie. Am jucat-o la cea mai mare capacitate pe care am putut să o am la momentul ăla.

Te scoate, te rupe de cotidian, deși sufletul îți rămâne rupt. Și în afară de cei de pe scenă, n-a știut nimeni din cei din sală că eu treceam prin ce treceam. Dar, spun, nu sunt singurul caz, li s-a întâmplat multora dintre colegii mei și nu înțelegeam acest fenomen.

Și voiam să cred că nu o să trec prin așa ceva, până când s-a întâmplat, asta e viața, cu bune și cu mai puțin bune! Dar statul pe scenă trebuie să fie magic!”, a mai adăugat Aurelian Temișan.

(VEZI ȘI: DEZVĂLUIRI DESPRE CĂSNICIA LUI AURELIAN TEMIȘAN CU MONICA DAVIDESCU „HOPURI AU EXISTAT”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram @TEMISHAN