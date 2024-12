Meko, huiduit după ce a oprit lupta dintre Neveu şi Yamato! „O să îmi fac meseria bine ca de obicei. Unu-i Meko în RXF!” Declaraţii exclusive, chiar din sala polivalentă!

Meko a fost aseară arbitru în lupta dintre Yamato şi Neveu, lucru care a trezit iniţial interesul publicului, dar care i-a adus ulterior afaceristului o serie de jigniri, după ce a oprit meciul subit. Înainte cu câteva minute de a arbitra, CANCAN.RO a discutat cu el.

De la luptător în cuşcă, la arbitru! Meko a făcut rapid trecerea aceasta, după ce oamenii şi-au manifestat dorinţa ca el să arbitreze meciul dintre Yamato şi Neveu. Main event-ul serii a stârnit însă o serie de controverse, după ce Meko a oprit lupta subit şi extrem de repede, în a doua repriză.

Pentru că, teoretic, lupta ar fi trebuit să fie una fără reguli, Yamato şi-a scos cureaua de la pantaloni pentru a se apăra împotriva lui Neveu. Acesta din urmă însă, nu a stat deloc pe gânduri şi l-a muşcat de ureche. În acel moment, Meko a decis să oprească lupta, fapt care a condus la o mare isterie în sala polivalentă. Oamenii au început să huiduie şi să arunce cu tot felul de obiecte.

Ba chiar şi Neveu şi Yamato s-au arătat extrem de nemulţumiţi de decizia luată de Meko. În ciuda faptului că arbitrul ar fi vrut, teoretic, să îi facă un bine după ce a fost muşcat de ureche, Yamato s-a enervat la culme şi l-a provocat pe Meko în următoarea gală.

Hai să auzim însă ce declara Meko şi cât de mândru era de noul său statut din cuşcă înainte să oprească lupta!

„Simt că sunt singurul om care putea arbitra acest meci dintre aceşti doi balauri ai RXF-ului, pentru că sunt Meko până la urmă. Unu-i Meko în RXF. Este pentru prima dată când sunt arbitru în cuşcă, în rest sunt zi de zi. Va fi ceva unic.

Nu am emoţii, este o provocare pentru mine. O să-mi fac meseria bine ca de obicei. Amândoi au şanse, balanţa este egală, pentru că sunt reguli de stradă. Neveu vine de pe stradă, dar Yamato este mai educat pe plan sportiv.

Pot să fiu preşedinte între femei. Aş prefera să îmi fac un partid de femei, Partidul Meko for You. Partidul meu ar fi şi de stânga, şi de dreapta, all inclusive, un partid al fericirii, exact pe inima mea. Trei legi din Partidul Meko ar fi: iubiţi-l pe Meko, iubiţi-l doar pe Meko, trebuie să îl vreţi doar pe Meko”, a spus Meko înainte de a arbitra main event-ul.

