CANCAN.RO are detalii uluitoare! Celebrul Meko a pierdut toată averea, 500.000 $, iar soția însărcinată l-a salvat! ”Fura mâncare și-mi aducea în garsonieră!”

Deși se trage dintr-o familie bună, iar acum are tot ce-și dorește din punct de vedere material, viața lui Meko n-a fost roz întotdeauna! A rămas sărac subit și s-a mutat într-o garsonieră, după ce a pierdut toți banii la bursă. Situația a fost cu atât mai gravă cu cât iubita sa, Irina, era însărcinată cu Selim, iar cei doi nu mai aveau bani nici măcar pentru nașterea copilului. Luptătorul din RXF a vorbit despre toate aspectele vieții sale, de la sărăcie la aventurile extraconjugale, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cu aproape două milioane de următitori pe rețelele de socializare, case și mașini cât cuprinde, Meko recunoaște că viața sa nu a arătat mereu așa. Ba dimpotrivă! În urmă cu aproape un deceniu, afaceristul a pierdut toți banii pe care îi avea la bursă. De pe culmile succesului de la 23 de ani, Meko a ajuns să locuiască într-o garsonieră a familiei sale, fără un leu în buzunar.

”Am fost sărac! Am pierdut toți banii la bursă. Îmi place să risc, ca să zic așa. Nu am o cale de mijloc. Am devenit sărac peste noapte! A fost lecția vieții mele. Eu am avut mulți bani încă de mic, apoi am rămas sărac peste noapte și n-am mai avut nimic, nimic, nici măcar mașină. Nu mai avem nimic, absolut nimic. M-am mutat într-o garsonieră a familiei mele și am ales să stau acolo închis, ca să mă gândesc de voi face de acum încolo. Am pierdut peste jumătate de milion. Am stat și m-am chinuit în garsonieră trei luni, pentru că avem și orgoliu, să nu merg la familia mea!”, povestește Meko, într-un interviu Can Can Exclusiv, pe care îl puteți urmări AICI.

Milionarul nu mai avea bani pentru nașterea fiului său

Pe lângă faptul că stilul de viață i se schimbase radical și ajunsese să traiască într-o garsonieră, Meko mai avea o problemă: urma să devină tată pentru prima oară. Selim The Kid, puștiul pe care ulterior l-a făcut cel mai mic și faimos influencer din țară, era pe drum! Dacă totul părea zugrăvit în nuanțe de roz când Irina rămasese însărcinată, iar planurile erau deja făcute ca la carte, pe parcursul sarcinii, situația s-a schimbat la 180 de grade, iar Meko și iubita lui s-au trezit fără nimic. Doar ei doi, într-o garsonieră.

”Selim era pe drum. Eu îmi făceam planurile, să se nască la cea mai tare clinică, apoi nu mai aveam bani nici să se nască Selim! Nu mai aveam, pur și simplu. Familia mea nici nu știa că Irina era gravidă”, adaugă milionarul.

Iubita însărcinată fura mâncare la evenimente pentru el

Chiar dacă a rămas fără bani, case și mașini, Meko a reușit să păstreze lângă el ceea ce conta cel mai mult: pe Irina, femeia care i-a fost alături încă de când aveau 13, respectiv 15 ani. Când a văzut că tatăl copilului său a alunecat într-un soi de depresie, Irina s-a angajat ca hostess. Deși era însărcinată cu Selim, iubita lui Meko a luat situația în propriile mâini și s-a dus să lucreze pentru viitoarea sa familie. Ba mai mult, deși pare un scenariu de film, ajunsese să fure mâncare pentru a-i duce milionarului, în garsonieră.

”Când s-a trezit că nu mai avem bani și eu nu mai ieșeam din casă, Irina s-a dus și s-a angajat ca hostess, însărcinată fiind! Mă chema s-o iau de la evenimente și ce crezi? Fiecare invitat avea câte un meniu sau bufet suedez, iar ea fura mâncare de acolo și-mi aducea mie acasă. Aceasta este realitatea! Eu intrasem într-un fel de depresie. Nu mai știam pe ce drum s-o iau!”, admite Meko.

Din fericire, tatăl lui Meko s-a întors din Statele Unite ale Americii fix la momentul potrivit. Nu doar că l-a ajutat cu bani pentru nașterea fiului său, însă l-a și angajat! Pentru că nu dorea să ia bani de la părinți fără să lucreze, Meko a devenit bodyguard pentru propiul tată! Cum munca nu este o rușine, luptătorul a decis că vrea să iasă din situația groaznică în care se afla, așa că s-a angajat și a strâns bani zi și noapte.

”Am fost angajat la tatăl meu, ca garda lui de corp, și el mă plătea. S-a întâmplat lucrul acesta, pentru că știa că sunt orgolios și nu vreau bani degeaba. Făceam sport ziua, iar seara eram cu el. Era ca un job! Am srâns fiecare ban pe care mi l-a dat, aveam o icoană și puneam banii acolo”, spune Meko.

