Spumos, expansiv, cu un discurs exuberant, așa ar putea fi descris Cristi Mitrea în cadrul interviului acordat pentru CANCAN.RO. Publicul este obișnuit cu luptătorul în asemenea ipostaze din emisiunea lui Cătălin Măruță, unde creează controverse aproape de fiecare dată cu declarațiile sale. Se întâmplă și acum, când entertainerul vorbește deschis despre viața profesională, dar și despre cea personală.

În primul rând, Cristi Mitrea nu-i iartă pe cei din RXF și dă de pământ cu Meko, cel care l-a provocat anul trecut pentru o luptă în cușcă. Fostul campion național susține că asemenea evenimente nu ar trebui să se desfășoare între profesioniști și amatorii care nu ar cunoaște tainele sportului de contact. Cât despre alt contact, cel cu sexul frumos, Cristi Mitrea ne dezvăluie cum arată viața sa amoroasă actuală!

( NU RATA: CRISTI MITREA ȘI JORGE, SCANDAL DE PROPORȚII ÎN EMISIUNEA LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ! LUPTĂTORUL MMA A PUS TUNURILE PE ARTIST: „ZERO BARAT” )

Cristi Mitrea pune tunurile pe galele RXF și pe cel ce l-a provocat anul trecut: „Mi se pare jenant! De ce să faci reclamă unui tâmpit?!”

CANCAN.RO: Nu ți s-a întâmplat să fii provocat pentru că se știa că știi bătaie?

Cristi Mitrea: Ba da, dar din păcate este un defect pe care îl au mulți oameni în ziua de astăzi, să demonstreze altora atât timp cât nu ai alte skill-uri cu care să te mândrești, vrei să faci prostii de genul ăsta. E la modă pe TikTok acum, am fost provocat anul trecut. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a dus capul să nu răspund. Nu răspund la așa ceva, mi se pare jenant. Mai ales că provocările astea vin din partea oamenilor care nu sunt pregătiți, se îndreaptă către oameni cu pregătire foarte mare îl arte marțiale și în sporturi de contact, ceea ce mi se pare o nebunie curată. Sau lipsă de nivel de inteligență, cel puțin peste mediocru.

CANCAN.RO: Putem să zicem cine te provoca?

Cristi Mitrea: Nu, de ce să faci reclamă unui tâmpit? Nu!

CANCAN.RO: Deci nu cochetezi cu galele alea, cu cușca?!

Cristi Mitrea: E din galele alea, ei se luptă între ei. Dar Doamne ferește, ce sens are?!

CANCAN.RO: E doar show acolo?

Cristi Mitrea: Nu e doar show, copiii ăia luptă pe bune, săracii. Problema e că sunt aruncați acolo ca-n arenă, când erau gladiatorii, for fun, pentru public, ca să hrănească publicul cu așa ceva. E o nebunie care prinde, ca business nu am nimic de spus. Dar sunt niște oameni nepregătiți pentru toate riscurile pe care trebuie să le înfrunte. Habar n-au ce riscă în momentul în care intră în cușcă.

( CITEȘTE ȘI: SCANDAL LA EMISIUNEA LUI MĂRUŢĂ! ROXANA NEMEȘ, UMILITĂ DE CRISTI MITREA! I-A SPUS ÎN FAŢĂ: „NU EŞTI BUNĂ DE NIMIC” )

Luptătorul prefațează finala Survivor ALL STARS. Pe cine vede Mitrea câștigător: „Iancu îmi place!”

CANCAN.RO: Crezi că pe doamne și domnișoare le sperie că un bărbat poate cunoaște tainele unui asemenea sport?

Cristi Mitrea: Femeile tot timpul au fost atrase de băiatul dur. Dacă ești și puțin inteligent, ai și puțină educație, știi să te și comporți cu ea, cred că abia își doresc să vadă un băiat care știe și luptă.

CANCAN.RO: Tu ești combatant și în emisiune la Măruță. Este un rol pe care îl joci acolo sau tu chiar nu ai filtru?

Cristi Mitrea: S-au îmbinat foarte bine momente sau situații în care pot să-mi afișez și eu hate-ul meu natural. Dar măcar e un hate de calitate, certificat. Până la urmă, trebuie să înțeleagă lumea și ce e divertismentul și un show la TV, indiferent de rolurile pe care le avem noi acolo. Sunt fără filtru pentru că îmi permit, față de mulți alții care nu-și permit. Pot să fiu franc, nu am nimic de protejat, nu am imagine de protejat, nu mă interesează. Ăsta sunt, dacă am de spus ceva sau dacă trebuie să spun ceva, eu o să spun fără perdea.

CANCAN.RO: Cine ți se pare că va fi câștigător la Survivor?

Cristi Mitrea: Iancu îmi place, per total, începând cu familia, cu caracterul ăsta familist, cu respectul pe care îl poartăm, cum se comportă, cum nu reacționează. Îmi place foarte mult!

( VEZI ȘI: VALI SPAIDĂR A ÎNTORS-O CA LA PLOIEȘTI! ”FRATELE” LUI VELEA L-A PROVOCAT PE CELEBRUL TIKTOKER ȘI I-A ARUNCAT 25.000 €, DAR… )

Viața sentimentală a vedetei, pusă sub lupă de CANCAN.RO : „Nu e ceva oficial!”

CANCAN.RO: Cu cine faci Paștele?

Cristi Mitrea: Mă întrebi dacă e cu o fată, nu, fac cu prietenii. E bine așa, sunt focusat foarte mult, am sală, am serviciu, am emisiunea. Când n-o să mă mai vezi că-mi merge bine pe plan profesional, să știi că am pe cineva.

CANCAN.RO: Lui Cristi fetele îi scriu și îi trimit poze din acelea…

Cristi Mitrea: Și filmulețe! Dar n-am o relație, adică nu e ceva oficial!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.