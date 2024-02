Scandal la emisiunea lui Măruţă! Roxana Nemeș, umilită de Cristi Mitrea! I-a spus în faţă: „Nu eşti bună de nimic”

Roxana Nemeș a părăsit Survivor All Stars într-una dintre edițiile recente. Concurenta din echipa Faimoșilor a petrecut 4 săptămâni în Republica Dominicană. Însă, din cauza unor probleme de sănătate, a fost nevoită să se retragă din competiție și să se întoarcă în România, pentru a se trata. Invitată în cadrul emisiunii de la Pro TV, fosta concurentă a fost umilită de Cristi Mitrea. Vezi mai jos detaliile.

Roxana Nemeș a plecat de la Survivor All Stars, după doar 4 săptămâni. Din cauza anumitor probleme de sănătate, concurenta din echipa Faimoșilor a fost nevoită să plece din Republica Dominicană. În urmă cu o săptămână, s-a aflat că Faimoasa urma să fie operată de endometrioză. (Vezi AICI detalii și câți euro a primit pentru luna petrecută la Survivor)

Fosta concurentă de la Survivor a fost invitată în cadrul emisiunii de la Pro TV, La Măruță. A vorbit despre experiența pe care a trăit-o în Republica Dominicană. Însă, a fost luată la rost de Cristi Mitrea. Inițial, a spus despre fosta concurentă că ar fi arogantă și că ar fi fost cea mai „slabă prezență feminină” de la Survivor.

„Eu mă bucur că a zâmbit mai devreme și a spus că am vorbit despre ea, că eu nu am spus nimic de bine și nici nu am ce să spun de bine, dar dacă pe ea o încântă… îmi dau seama că e arogantă. Din punctul meu de vedere, e cea mai slabă prezență feminină la un concurs de genul acesta.

Nu am înțeles de ce ocolim subiectul cu partea sportivă, nu avem acuratețe, viteză, țintă. Nu simțim probele de niciun fel. Adică, nu am adus niciun beneficiu nici echipei, nici jocului. Nu înțeleg de ce mergem la un concurs All Stars, dacă nu putem ajuta cu nimic, dimpotrivă, încurcăm și mai suntem și ironici. Nu crezi că mai bine era altcineva în locul tău, care aducea beneficii echipei? Te duci bolnavă, accidentată”, a spus Cristi Mitrea, despre Roxana Nemeș.