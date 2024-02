Câți euro a primit Roxana Nemeș, de la Pro TV, pentru cele 4 săptămâni la Survivor România All Stars 2024

Roxana Nemeș și-a făcut bagajele și a părăsit, în ediția de seara trecută, Survivor All Stars din motive medicale. Vedeta a fost operată de endometrioză, boala care provoacă infertilitate femeilor. Faimoasa s-a confruntat cu dureri cronice în trecut și se pare că problemele de sănătate au reapărut în jungla dominicană. Medicii au ajuns la concluzia, după mai multe investigații, că artista ar fi mai bine să meargă acasă. Câți euro a primit cântăreața pentru cele 4 săptămâni petrecute în emisiunea de la Pro TV?

Roxana Nemeș a părăsit competiția Survivor All Stars din cauza problemelor de sănătate. În trecut, vedeta a fost operată de endometrioză, o boală gravă care provoacă infertilitate femeilor și dureri cronice. Se pare că situația medicală a vedetei nu era tocmai bună, iar după numeroase investigații medicii au ajuns la concluzia că este mai bine pentru ea să meargă acasă.

Condițiile din jungla dominicană, dar și efortul depus pe trasee nu i-au adus Roxanei decât probleme medicale. Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii de la Pro TV, a dat vestea plecării faimoasei, în ediția de joi seara. Roxana Nemeș a fost la un pas să izbucnească în lacrimi atunci când a auzit că trebuie să se întoarcă pe meleaguri românești.

„Sunt foarte emoționată, mă țin foarte tare ca să nu lăcrimez, pentru că am iubit experiența Survivor și am iubit experiența Survivor All Stars. A fost o onoare și o mândrie să fiu aici printre cei mai buni și vă mulțumesc din suflet tuturor. Mi-am promis mie și familiei mele că nu o să fac rabat la sănătate”, a spus Roxana Nemeș, când a aflat că pleacă din emisiune.