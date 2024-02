Boala teribilă cu care a fost diagnosticată Roxana Nemeş. Afectează doar femeile

Roxana Nemeș a părăsit, joi seara, Survivor All Stars din motive medicale. Faimoasa a luptat pe traseele din jungla dominicană cât de mult a putut, însă problemele de sănătate nu i-au mai permis să continue. Se pare că vedeta suferă de o boală grea, care afectează doar femeile. S-a operat în urmă cu ceva vreme, dar durerile ar fi apărut, motiv pentru care specialiștii din emisiune au considerat că este mai bine pentru ea să meargă acasă.

Roxana Nemeș a acceptat pentru a doua oară provocarea Survivor All Stars și a mers în Republica Dominicană să câștige cât mai multe puncte pentru echipa Faimoșilor. Din păcate, lucrurile n-au stat chiar bine pentru ea, căci s-a confruntat cu probleme de sănătate, iar medicii au sfătuit-o că este mai bine să plece acasă.

Faimoasa a fost diagnosticată, acum ceva vreme, cu endometrioză, o boală care afectează doar femeile. Cântăreața s-a operat, iar lucrurile aveau să se îndrepte și să scape de durerile cronice care-i dădeau bătăi de cap.

Ei bine, problemele ar fi revenit pentru Roxana Nemeș. Vedeta nu se simțea tocmai bine și de asta a primit îngrijirile medicilor. Specialiștii nu i-au mai dat acordul să intre pe traseu și au decis, după multe investigații, că jungla nu este un loc bun pentru ea. În urmă cu ceva timp, artista vorbea pe șleau despre endometrioză, boala cu care se confruntă și alte femei de la noi și care produce infertilitate. Roxana Nemeș a dezvăluit că, în cazul ei, boala nu afecta neapărat o sarcină, însă îi provoca dureri uriașe.

„Acesta a fost motivul pentru care am și spus public că am suferit de endometrioză. Pentru că, din păcate, suferă foarte multe femei de boala asta și nu știu ce au. Sunt foarte puțini doctori care își dau seama că este vorba de endometrioză. Acum sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Eu nu sunt pro operații. Dar, din păcate, când vine vorba despre endometrioză, nu există altă soluție.

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor All Stars, a făcut anunțul în ediția de seara trecută. Roxana Nemeș a fost cuprinsă de emoție și s-a abținut să nu lăcrimeze, atunci când a înțeles că este timpul să meargă acasă.

„Sunt foarte emoționată, mă țin foarte tare ca să nu lăcrimez, pentru că am iubit experiența Survivor și am iubit experiența Survivor All Stars. A fost o onoare și o mândrie să fiu aici printre cei mai buni și vă mulțumesc din suflet tuturor. Mi-am promis mie și familiei mele că nu o să fac rabat la sănătate”, a spus Roxana Nemeș, când a aflat că pleacă din emisiune.