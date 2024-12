Victor Cornea a testat-o pe Andreea Bălan înainte de cererea în căsătorie. Care e motivul

De mai bine de un an și jumătate, Andreea Bălan și Victor Cornea formează un cuplu. Recent, aceștia și-au dus relația la nivelul următor, iar sportivul a pus marea întrebare. Acum acesta a oferit mai multe detalii despre cum a pregătit cererea în căsătorie la înălțime și a dezvăluit și cum și-a testat partenera înainte să facă pasul cel mare.

În urmă cu doar câteva zile, în timpul unui zbor către Laponia și de față cu toată familia, Victor Cornea și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie pe Andreea Bălan. Blondina a spus un mare „DA”, iar acum iubitul acesteia a dat mai multe detalii despre tot ce s-a întâmplat.

Așa cum spuneam, Andreea Bălan a fost cerută în căsătorie la înălțime, iar Victor Cornea a pregătit temeinic momentul. Acesta a avut mai multe idei, însă până la urmă a considerat că este important ca totul momentul să se întâmple în fața familiei, așa că avionul a fost cea mai bună variantă.

„Am avut foarte multe gânduri cum, când, de mai multe luni deja voiam, și m-am gândit că cel mai frumos ar fi să te cer prin turnee când vii cu mine, să te aștept în Australia, sau într-un loc din ăsta mai exotic, mi-am dat seama că e mai bine să fim toată familia și cred că asta a fost factorul decisiv. Am vrut să fie familia alături de noi și acest moment mi s-a părut cel mai oportun.

Le-am zis la copii, vedeți că urmează o surpriză mare, copiii erau nerăbdători. (…) Am fost copleșit de emoții, te-am ținut în brațe cu vreo 15 secunde înainte că deja plângeam, nu mai puteam. Am fost la stewardesă să dea mesaje că urmează turbulențe, să se așeze toată lumea și i-am zis lui buni, „atenție acuma”. Buni zice, „La ce? La turbulențe să fiu atentă?”. Zic nu, nu, fi atentă. Și am scris mesajul cu câteva zile înainte”, a povestit tenismenul, în cadrul celui mai recent vlog.