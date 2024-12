De ce nu poartă Andreea Bălan inelul de logodnă de la Victor Cornea: „Foarte greu, de-a lungul anilor, am...”

În data de 3 decembrie, Andreea Bălan trăia unul dintre cele mai frumoase momente din viața ei. În timp ce se afla în avion, în drum spre Laponia, vedeta a fost cerută în căsătorie. Victor Cornea și-a luat inima în dinți și a pus marea întrebarea. Deși a zis un mare „Da”, acum cântăreața nu poartă inelul de logodnă. Care este motivul?

De mai bine de un an de zile, Andreea Bălan și Victor Cornea formează un cuplu. Relația celor doi pare să meargă foarte bine, aceștia declarând ambii că și-au găsit sufletul pereche. Așa că au decis să își ducă relația la nivelul următor. Cererea în căsătorie a fost făcută, însă Andreea Bălan a fost surprinsă fără inelul de logodnă.

(CITEȘTE ȘI: MOTIVUL REAL PENTRU CARE VICTOR CORNEA A CERUT-O DE NEVASTĂ PE ANDREEA BĂLAN ÎN AVION. ARE O SEMNIFICAȚIE APARTE!)

Așa cum spuneam, în urmă cu doar câteva zile, Andreea Bălan a fost cerută în căsătorie. Momentul a fost unul special, iar marea întrebare a fost pusă chiar în avion. Victor Cornea a pregătit un moment special, iar partenera sa a fost cât se poate de încântată.

Artista a spus un mare „DA” și s-a declarat fericită și împlinită. Totuși, recent, aceasta a fost surprinsă fără inel pe deget, iar asta a ridicat mai multe semne de întrebare. Însă, Andreea Bălan a explicat de ce nu poartă încă inelul de logodnă.

Se pare că deși a fost foarte atent, Victor Cornea nu a reușit să cumpere inelul potrivit. Andreea Bălan poartă mărimi destul de mici, așa că inelele sale trebuie făcute special, pe comandă. Așa că acum inelul de logodnă se află la modificat, iar imediat ce o să fie gata Andreea Bălan îl va purta cu mândrie.

„Eu am degetele foarte mici și acum este la strâmtat. Acesta este inelul oferit de mama mea și o să-l înlocuiesc, o să vină în curând inelul pe măsura potrivită. Foarte greu de-a lungul anilor am găsit inele potrivite pentru mine, pentru că am mânuțe de copil”, a spus Andreea Bălan, potrivit WOWbiz.ro.