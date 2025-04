Vero Căliman, dezvăluiri cu lacrimi în ochi! Ce se întâmplă cu ea, la un an de când a părăsit Gașca Zurli

Vero Căliman, cunoscută drept „Fetița Zurli”, a însuflețit un personaj iubit de mulți copii și a luat parte la multe spectacole, alături ceilalți colegi ai săi din Gașca Zurli. În urmă cu un an tânăra a anunțat că părăsește proiectul pentru copii după 14 ani, însă plecarea nu a fost deloc ușoară pentru ea. Recent, a povestit cu ce greutăți se confruntă în urma demisiei.

La începutul lunii martie a anului 2024, Vero Căliman, cunoscută sub numele „ Fetița Zurli”, Lulu Varodi, alias „ Bucătărașul Lulu” și Răzvan Marina, interpretul personajului Truli, au anunțat în mediul online că se retrag din celebra trupă pentru copii, după 14 ani de activitate. Deși ei au fost cei care au luat această decizie, plecarea s-a dovedit a fi una destul de dificilă.

Vero Căliman a mărturisit că viața ei nu este deloc ușoară, mai ales după ce a părăsit Gașca Zurli. Deși are 36 de ani, oamenii o văd precum un copil prin prisma personajului pe care l-a interpretat.

Recent, a făcut o serie de dezvăluiri cu lacrimi în ochi. Actrița a precizat că oamenii îi atragă atenția pentru că folosește în filmulețele din mediul online vocea Fetiței Zurli. Vero a vrut să sublinieze că nu este doar un personaj, ci o femeie în toată firea, iar acesta este felul ei de a vorbit.

Iar unele persoane bine intenționate îmi spun că în toate reel-urile mele încă mai vorbesc ca Fetița Zurli. Și atunci o parte din mine se strânge. Simt că trebuie să mă justific. Și nu pentru că n-ar fi adevărat, ci pentru că nu e întreaga poveste. Vocea aceea nu e o mască pe care am uitat să o dau jos, e vocea mea entuziastă, e vocea mea autentică, e vocea mea prezentă. Și da, vocea mea a fost acolo, dar este în continuare și aici și nu mai vreau să fiu nevoită să mă justific”, a mărturisit Vero Căliman pe TikTok.

„Vocea mea nu e un personaj. E o parte din mine. Da, am o voce care a făcut milioane de copii să râdă, o voce care a spus cuvintele altora cu atâta bucurie încât au devenit ale mele. O voce care a dat viață unui personaj atât de viu încât lumea a început să mă confunde cu el. Dar vocea aceea nu era a Fetiței Zurli. Era a mea. Și uneori în viața de zi cu zi se întâmplă să fiu recunoscută după voce, în spații publice, în supermarketuri, la terase.

Actrița s-a emoționat la maximum atunci când a abordat acest subiect. Vero Căliman a declarat că a avut de pierdut în urma rolului pe care l-a jucat în Gașca Zurli, însă își dorește ca oamenii să nu mai confunde cu personajul.

„Nu mai sunt un personaj, nu mai sunt o mască, nu mai sunt o poveste spusă de alții, chiar dacă a fost spusă foarte frumos. Sunt o femeie întreagă, care a traversat o poveste mare, care a iubit-o. Am pierdut mult în ea și astăzi aleg să mă recunosc pe mine în afara costumelor și dincolo de aplauze.

Nu mai am de ce să mă ascund, nu mai am de ce să mă micșorez, nu am de ce să mă justific pentru cum vorbesc, pentru cine mă recunoaște, pentru cine nu. Sunt Vero și vocea mea este întreagă.

Ea poate să fie jucăușă sau fermă, poate să fie copilăroasă sau profundă, poate să fie ascuțită sau blândă, dar este vie și este a mea. Iar dacă seamănă cu ce a fost e pentru că eu am fost acolo. Dar acum sunt aici. Și aici îmi aleg eu replicile”, a mai spus actrița.